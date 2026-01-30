Policisté ve čtvrtek dvojici bili ratanovou holí do zad ve veřejném parku v regionální metropoli Banda Aceh. Jejich počínání přihlíželo několik desítek lidí. Žena po výkonu trestu omdlela a zdravotníci ji museli bezvládnou snést z pódia a odvézt sanitkou.
Celkem žena i muž obdrželi 140 ran: 100 za sex mimo manželství a 40 za pití alkoholu, uvedl šéf místní mravnostní policie Muhammad Rizal.
|
V Indonésii veřejně zbičovali smilníky, gamblery a homosexuály
Aceh jako jediný region v Indonésii – nejlidnatější muslimské zemi světa – striktně zakazuje sexuální vztahy mezi nesezdanými partnery a uplatňuje právo šaría. Podle listu The Guardian jde o jeden z nejvyšších počtů ran uložených od zavedení šaríi, které následovalo poté, co vláda provincii na severu ostrova Sumatra udělila v roce 2001 zvláštní autonomii.
Pár patřil mezi šest lidí, které strážci zákona ve čtvrtek potrestali. Byl mezi nimi i příslušník mravnostní policie a jeho kolegyně, kteří byli přistiženi v těsné blízkosti na liduprázdném místě. Každý z nich dostal 23 ran holí.
|
OBRAZEM: Barbarská šaría a její kat v kápi. Indonésie dál trestá gaye
„Jak jsme slíbili, neděláme žádné výjimky. Tento případ bezpochyby poškozuje naše jméno,“ uvedl Rizal.
V Acehu úřady používají bičování jako trest za řadu provinění, včetně hazardních her, pití alkoholu, homosexuálního styku a sexuálních vztahů mimo manželství. Loni mravnostní policie veřejně zbičovala dva muže, každého 76 ranami, poté co je soud uznal vinnými ze sexuálního vztahu.