Maháráštra se v srpnu stala třináctým indickým státem, který prosazuje zákony proti konverzi. Její legislativa o svobodě vyznání zakazuje změnu víry prostřednictvím nátlaku, podvodu, násilí či uzavřením sňatku. Trestem je sedm let vězení, v opakovaných případech až deset let.
Pokud chce člověk přestoupit na novou víru, musí podle nového zákona tuto skutečnost oznámit šedesát dní před konverzí příslušnému orgánu. V prohlášení musí tento jedinec uvést podrobnosti o sobě, včetně jména matky, otce, manželky, povahu procesu, kterým při konverzi prošel, a též to, k jakému náboženství patřil předtím a k jakému chce patřit nyní.
Stát uvádí, že tento zákon chrání lidi, zvláště ty sociálně a ekonomicky zranitelné, před lstivou či nucenou změnou náboženského vyznání. Podle kritiků se však jedná o nepřiměřený zásah veřejných úřadů do záležitostí privátního významu.
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Křesťané v Indii čelí rostoucímu násilí. Bičem je nový zákon proti konverzím
„Pokaždé, když některý ze států tento zákon přijme, jsou omezení čím dál přísnější a tresty čím dál tvrdší,“ uvádí John Pudaite z organizace Bibles for The World. Upozorňuje na nejasnou definici „lákání“ v nové legislativě. Ta tím rozumí „nabídku jakéhokoliv pokušení“ ve formě daru, zaměstnání, bezplatného vzdělání, manželství, lepšího životního stylu, božího či jiného typu sakrálního pozdravení či oslavování jednoho náboženství oproti jinému.
„Křesťanské církve a misijní organizace v Indii musejí být při poskytování vzdělávání a charitativní činnosti čím dál opatrnější. Pokud totiž nabídnou bezplatné vzdělání, soudy tvrdí, že jde o lákání či navádění. Pokud nabídnou jídlo, střešní krytinu, deky nebo něco podobného, i to může být nyní považováno za pobídku a lákání někoho ke konverzi z jiného náboženství ke křesťanství,“ varuje Pudaite. „Celé je to tedy zkonstruováno tak, aby to potenciálně kriminalizovalo charitativní činnost jako celek i křesťanské školství.“
Stanice BBC uvádí, že některé církve v Bombaji a jejím okolí začaly od věřících vyžadovat písemné prohlášení: „Přišel/přišla jsem se sem pomodlit ze své vlastní vůle.“ K němu dodávají někdy i číslo průkazu totožnosti. Církve je uchovávají jako záruku, kdyby čelily obvinění, že přítomné nutí ke konverzi.
Růst hinduistického nacionalismu
Někteří věřící též uvádějí, že se v kostelech začali objevovat cizí lidé a pokládat otázky typu „proč jsi zde“ a „nabídl ti někdo něco?“. Zvláštní pozornost věnují těm, kdo nemají křesťanské jméno.
Ve státě Čhattísgarh některé kostely vyvěsily cedule, na nichž je napsáno: „Vstup do kostela za účelem bohoslužby vyhrazen pouze křesťanům. Lidé z jiných náboženských skupin, kteří vstoupí dobrovolně, tak činí na vlastní odpovědnost.“ Opatření je zavedeno jak kvůli zákonům o konverzi, tak i proto, že v posledních letech narůstá tlak ze strany krajně pravicových hinduistických skupin, jež často narušují modlitební shromáždění.
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Ne „džihádu láskou“. V Indii viní muslima ze snahy o konverzi ženy hinduisty
Legislativa proti konverzím se objevuje především v těch státech, kde má silné slovo vládní Indická lidová strana (BJP) premiéra Naréndry Módího. Strana je napojená na nacionalistické hinduistické kruhy, které spojují národní identitu s hinduismem a s podezřením se dívají na islám i křesťanství.
Muslimy osočují z takzvaného „džihádu láskou“ neboli rekrutování hinduistek do islámu prostřednictvím manželství s muslimy. Křesťané zase čelí podezření, že využívají peníze, zdravotní péči či bezplatné školství k zlákání členů chudých hinduistických komunit.
Komise Spojených států pro mezinárodní náboženskou svobodu (USCIRF) již v roce 2023 varovala, že indické zákony mohou být diskriminační vůči jiným, menším náboženstvím. „Vymáhání zákonů proti konverzi na úrovni indických států naznačuje, že záměrem této legislativy je zabránit konverzím k náboženstvím v nemilosti, jako je křesťanství a islám, a nikoli chránit před nucenými konverzemi,“ uvádí ve své zprávě.
Podle ní tak fakticky může docházet k porušování mezinárodního práva ohledně svobody vyznání včetně možnosti jej změnit. Mezinárodní pakt o občanských a politických právech stanovuje právo na pokusy přesvědčit jiné lidi ke konverzi, pokud se tak činí nenátlakově. USCIRF podotýká, že lidé mohou být méně ochotni ke konverzi, i kdyby chtěli, pokud vědí, že těm, kteří je ke změně přesvědčují, hrozí postihy.