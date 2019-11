Šest smrtí v rodině za čtrnáct let. Snacha vraždila příbuzné kyanidem

Policie v říjnu zadržela sedmačtyřicetiletou matku dvou synů Jolly Jospehovou, která mezi lety 2002 a 2016 zavraždila šest svých příbuzných. Žena se minulý pátek objevila před soudem, který zatím rozhodl o jejím setrvání ve vazbě.



Šokovaní sousedé Josephovou popsali jako velmi pobožnou ženu, její švagrová ji zase měla za chytrého a veselého člověka. Indická média ji okamžitě začala přezdívat „kyanidová vražedkyně“, a to podle rychle působícího jedu, který používala při odstraňování členů své rodiny.

Rajneeti News (Jolly Joseph Kerala serial murder case: Bank raided, positive lab report and how she killed a child) Jolly Joseph arrested for Alphine's murder. Image Credit: Supplied ... has been published on Rajneeti News - https://t.co/uNtqWfoBTt https://t.co/NVGTAw0h5O

Policie zadržela také dva muže, kteří jí kyanidem zásobovali. Podle listu The Washington Post jsou koodathayiské vraždy raritou, protože je spáchala žena. První usvědčenou sériovou vražedkyní Indie byla K. D. Kempammaová, která mezi lety 1999 až 2007 okradla a zabila šest žen.

Přestože si členové Thommasovy rodiny, do které se Josephová provdala, uvědomovali časté umírání příbuzných, přičítali to prokletí. První obětí byla ženina tchyně Annamma Thomasová, která zemřela v roce 2002 po pozření otrávené polévky.

Následoval ji její manžel, kterému snacha přimíchala kyanid do talíře tapioky. Policie nicméně smrt manželů nevyšetřovala. V roce 2011 Josephová po čtrnácti letech manželství otrávila svého manžela Roye. Jeho smrt policie sice zkoumala, ale označila ji za sebevraždu.

Během příštích pěti let zemřeli další tři členové širší rodiny, kteří nebyli Josephové po chuti. Když se ale vražedkyně rozhodla provdat za bratrance svého zesnulého manžela, začala být švagrová Josephové podezřívavá.



Novomanžel Josephové totiž během několika let před sňatkem přišel za podezřelých okolností o ženu a dvouletou dceru. Jospehovou začala konečně vyšetřovat policie, která se nestačila divit.

Případ přitáhl velkou pozornost a před soudem se při každém stání shromažďují davy, které chtějí vražedkyni vidět.

Ačkoli se žena ke zločinům přiznala, prokázání její viny bude obtížné. Úřady totiž s výjimkou Roye Thommase neprovedly u obětí pitvu, takže nelze prokázat příčinu smrti. K zabití příbuzných se navíc žena přiznala ve vazbě, což ale v Indii jako důkaz nestačí a Jospehová se musí doznat i před soudem.

A tale of sex, lies and cyanide is coming out in court as a ‘God-fearing wife’ called Jolly Joseph is accused of six murders in India https://t.co/bXmSdwWNpb