Smrt mladé Markéty H. Čech souzený za vraždu prchl z Indie domů

U vlakového nádraží v indickém městě Tivim leží na zemi devatenáctiletý Čech Pavel N. Vedle něj je pohozený nůž s čepelí dlouhou 24 centimetrů. Mladík je pořezaný na rukou a vypadá, že je v bezvědomí. V nemocnici později oznámí, že ho unesli neznámí muži z penzionu, kde přebývá se čtyřiadvacetiletou kamarádkou Markétou H. Ta je vzápětí nalezena na pokoji ubodaná.



Za její vraždu však byl nakonec souzen právě Pavel N., jenž se nejprve k činu přiznal, později přiznání odvolal a tvrdil, že bylo vynucené. Nakonec z Indie za záhadných okolností uprchl a teď je zase v Česku.

„Ano, je doma,“ potvrzuje Pavlův otec, „ale před chvílí jel do Prahy do práce.“ Stojí v okně domku ve vesničce na Nymbursku, kde s ním žije syn Pavel N. a jeho mladá novomanželka. „Syn je tady od loňského léta,“ upřesňuje. „Před Vánocemi za ním přijela holka, Indka. Po Novém roce zjistila, že se kvůli končícímu vízu bude muset vrátit, tak se narychlo vzali,“ dodává.

Pavel N. byl v Indii zavřený ve vazbě kvůli smrti Markéty H. Dívky z ­malé vesničky na Vyškovsku, jež toužila být herečkou, studovala na umělecké škole a před odjezdem do Indie byla dva měsíce na stáži v­ europarlamentu v Bruselu.

Pavel s Markétou vyrazili do Indie v srpnu 2013, konkrétně do oblíbené turistické oblasti ve státě Goa na západním pobřeží. Jemu bylo devatenáct, jí o pět let víc. Byli tam jako přátelé. V Indii s nimi byla i Pavlova sestra, která ale meditovala na severu země a podle domluvy se k nim měla připojit až za pár dní.

Nevyjasněná vražda

Co přesně se 6. srpna 2013 v penzionu ve městě Calangute stalo, není jasné. Vše začalo, když byl u vlakového nádraží ve městě Tivim, 18 kilometrů daleko od Calangute, nalezen pořezaný Pavel N.



Indickým policistům tvrdil, že Markéta v pokoji v penzionu právě vycházela ze sprchy, když někdo zaklepal. Otevřel dveře a do pokoje vtrhli dva neznámí muži. Napadli ho a unesli. Víc si prý nepamatuje, probral se až u kolejí. Policisté pak našli Markétu ubodanou. Nůž nalezený vedle Pavla byl vražednou zbraní a provedení řezných ran spíše vzbuzovalo dojem, že si je způsobil sám.

Indičtí policisté od počátku podezírali právě jeho. Mladík skončil ve vazbě. Nejprve jen na pár dní, pak se ale jeho pobyt v cele prodloužil, když se údajně přihlásil rikša, který tvrdil, že ho vezl z penzionu do Tivimu. Podle indických médií se Pavel N. při výslechu zhroutil a údajně se přiznal k vraždě.

Jeho příbuzní a přátelé okamžitě tvrdili, že ho Indové k přiznání donutili. „Psal mi tenkrát, že na něj útočili, že neuvidí rodinu, že ho mohou mlátit, že se nikdy nedostane ven. Volal mi, že mu ukázali, že má už zabookovanou letenku, a jestli chce do dvou dnů jet domů, tak ať podepíše dokumenty, které mu předkládali. Přiznání,“ vypráví otec. Dodnes je přesvědčený, že jeho syn je nevinný.

Tajná cesta do Nepálu

Pavel N. byl v cele zhruba tři roky. V roce 2016 začal soud, líčení se vleklo, soudci se měnili a noví museli nastudovat spis. Nakonec ho soud v roce 2017 osvobodil. „Z­ procesních důvodů kvůli nedostatku usvědčujících důkazů,“ sdělil Robert Řehák z tiskového odboru ministerstva zahraničních věcí. Navíc údajně chyběly protokoly k vyšetřovacím úkonům indických policistů. Verdikt je zatím nepravomocný, rozhodovat bude ještě odvolací soud.

Pavel N. byl propuštěný z vazby a podle otce zhruba rok „normálně žil“ v Indii. Úplně volný ale nebyl. „Na svobodu byl propuštěn s podmínkou, že nesmí opustit území Indie,“ řekl Řehák. Pavel N. ale zákaz porušil, překročil hranici do Nepálu a odletěl zpět do Prahy.

„Je na rozhodnutí indických orgánů, jestli za porušení zákazu vycestování mu určí nějakou sankci nebo ne,“ doplnil Řehák.

Jak se dostal do Nepálu, není jasné. Pavel N. o tom mluvit nechce, a to prý ani před svým otcem. Neví to ani ministerstvo zahraničních věcí. „Ministerstvo prostřednictvím Velvyslanectví ČR v Dillí poskytovalo zmíněnému českému občanovi v průběhu jeho zadržení standardní konzulární ochranu. O jeho vycestování z Indie nevědělo a neposkytovalo mu v tom žádnou asistenci,“ uvedl Řehák.

Jisté je, že z Nepálu odletěl do Prahy. Je otázkou, na který pas, když ten starý mu odebraly indické úřady. Zvlášť, když ČR nemá v Nepálu velvyslanectví, ale jen honorární konzulát v Káthmándú. Ministerstvo zahraničí odpovídá obecně.

„Pokud se v Nepálu ocitne český občan bez dokladů, obrací se po domluvě s naším velvyslanectvím na zastupitelský úřad jiného zastoupení EU, který vystaví náhradní cestovní doklad. Náhradní cestovní doklad slouží pouze k návratu do ČR a nejedná se v žádném případě o plnohodnotný český cestovní pas,“ řekl Řehák. Jinými slovy, Pavel N. mohl získat na velvyslanectví jiného evropského státu v Nepálu pas, který mu umožnil cestovat do EU a do Česka.

Číšník z Hiltonu?

Reportéři MF DNES se snažili získat vyjádření Pavla N. Jenže, když vytočili číslo mobilu, které poskytl jeho otec, ozval se mužský hlas, který tvrdil, že jde o omyl. Pak zavěsil a mobil už nebral. Na dotazy zaslané v esemesce neodpověděl. „Pracuje v hotelu Hilton v Praze, jako číšník nebo pomocník, který uklízí stoly,“ líčil jeho otec. Ani v jednom ze dvou pražských hotelů Hilton o něm však nikdo neslyšel a není na seznamu zaměstnanců. Ovšem, jestli je agenturním brigádníkem, není možné zjistit.

Ani rodiče zabité dívky nechtěli nejnovější vývoj v případu komentovat. „Pokud bychom to řešili, tak uvnitř rodiny, nezlobte se,“ řekla matka.

Česká policie hned po zadržení Pavla N. v Indii zahájila úkony trestního řízení a na dálku v rámci možností případ prověřovala. Po návratu do Česka byl Pavel N. na policejní služebně „podat vysvětlení“, víc toho v tuto chvíli policie dělat nemůže. Nezbývá než čekat, jak dopadne řízení v Indii.

„S ohledem na současnou fázi trestního řízení v ČR, naprostou atypičnost případu, zejména stran uplatnění cizozemského, značně exotického práva, a aktuální stav řízení vedeného v Indické republice, nelze v současné době predikovat další vývoj a postup,“ řekl mluvčí středočeské policie Zdeněk Chalupa.

Do Indie však Pavla N. už nic nedostane, pokud sám nebude chtít. Česko sice má smlouvu o vydávání, je v tom ale háček. „Tato smlouva neobsahuje závazek vydávat své občany k trestnímu stíhání či výkonu trestu na základě žádosti druhé smluvní strany. Podle české právní úpravy je vydání osoby do cizího státu nepřípustné, pokud jde o státního občana ČR, který se svým vydáním nevyslovil souhlas,“ vysvětlil Martin Bačkovský z tiskového oddělení ministerstva spravedlnosti.

Dá se rovněž pochybovat, jestli by indický soud uspěl s požadavkem, aby si uprchlý Čech nacházející se na území ČR odseděl indický trest doma. Bačkovský uvádí, že teoreticky to možné je, ale „na tuto formu justiční spolupráce ČR nemá smlouvu“. Je ovšem také otázkou, jak moc budou indické úřady aktivní v dopadení Čecha nebo v pravomocném ukončení případu.