Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Naréndra Módí se vzpamatovává z nečekané rány. Sice se i potřetí stane indickým premiérem, ale jeho strana BJP ve volbách získala daleko méně poslanců, než se čekalo, a po deseti letech jednobarevné vlády musí jít do koalice. Co to pro nejlidnatější zemi světa, o jejíž přízeň se uchází Západ i Rusko, znamená?