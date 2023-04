Indického exposlance zastřelili v přímém přenosu. Útočníci se na místě vzdali

Informoval o tom server BBC. Vláda státu Uttapradéš, kde se incident odehrál, v obavě z násilných nepokojů zakázala v celém státě shromažďování více než čtyř osob, uvedla agentura Reuters.

Záběry zveřejněné na sociálních sítích ukazují bratry v doprovodu policie, jak odpovídají na otázky novinářů cestou na vyšetření do nemocnice v severoindickém státě Uttarpradéš. Pak jednoho z nich útočník střelí z bezprostřední blízkosti přímo do hlavy a spolu s komplici začne pálit také do druhého.

Ahmad i jeho bratr na místě zemřeli. Útočníci, kteří se vydávali právě za novináře, se po atentátu vzdali policii. Podle agentury AP nejméně jeden z útočníků po střelbě skandoval heslo, které se stalo bojovým pokřikem hinduistických nacionalistů v jejich kampani proti muslimům. Ve státě Uttarpradéš vládne hinduistická Indická lidová strana (BJP) premiéra Nárendry Módího. Při útoku utrpěl zranění také jeden policista a jeden novinář.

Vláda státu zavedla po zabití obou mužů omezení shromažďování, protože nechce, aby jakákoliv forma protestu nabrala na síle, řekl agentuře Reuters vysoký policejní úředník. Oba muži byli podle něj členy rozsáhlé mafie zapojené do zabírání půdy a případů vražd.

Ahmad byl před čtyřmi lety odsouzen za únos a nyní navíc čelil dalším obviněním. Proto byl i před návštěvou nemocnice pod dohledem policie. V březnu se indický nejvyšší soud odmítl zabývat jeho žádostí, v níž tvrdil, že je ze strany policie v ohrožení života.

Podle BBC News za posledních šest let policie v Uttarpradéši zabila přes 180 lidí obviněných z různých trestných činů. Ochránci lidských práv proto policii obviňují z vražd, což zdejší vláda odmítá. Minulý týden zastřelila policie také syna Atika Ahmada, který byl hledaný v souvislosti s případem vraždy a vyšetřován v rámci širšího zásahu proti pozemkové mafii.