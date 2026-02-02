Indie přestane odebírat ruskou ropu, Módí to slíbil, tvrdí Trump. USA za to sníží cla

  18:51
Indický premiér Naréndra Módí souhlasil, že jeho země přestane odebírat ruskou ropu, což pomůže k ukončení války na Ukrajině. Po telefonátu s indickým lídrem to v pondělí uvedl Donald Trump. USA podle něho s okamžitou platností sníží cla na dovoz z Indie z 25 na 18 procent. Indie omezí cla a další bariéry pro dovoz z USA postupně až na nulu, dodal Trump.
Americký prezident Donald Trump s indickým premiérem Naréndrou Módím (14. února...

Americký prezident Donald Trump s indickým premiérem Naréndrou Módím (14. února 2025) | foto: ČTK

Americký prezident Donald Trump s manželkou Melanií navštívil Indii. Přivítal...
Rafinerie ropy v Guwahati, kterou provozuje společnost Indian Oil Corporation....
Donald Trump na palubě Air Force One
Ukrajinci bodují. Ceny pohonných mot v Rusku vystřelily vzhůru a motoristé...
9 fotografií

Indie patří k významným odběratelům ruské ropy, na jejíž dovoz západní země uvalily sankce kvůli ruské agresi na Ukrajině. Dovoz suroviny z Ruska do indických rafinerií však v posledních měsících klesal kvůli obavám Dillí z porušování sankcí. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov v prosinci hovořil o tom, že tento pokles je pouze dočasný a že se Rusko plánuje vývoz navýšit.

„Souhlasil s ukončením nákupu ruské ropy a s tím, že (Indie) začne kupovat mnohem více od Spojených států a potenciálně od Venezuely,“ napsal Trump na své síti Truth Social.

Indie byla od loňského srpna terčem dodatečných amerických cel ve výši 25 procent právě za porušování sankcí na ruskou ropu. Celkové zatížení cly zavedenými loni Trumpem se tak pro Indii zvýšilo na 50 procent. Trump v pondělí napsal, že 25procentní zátěž se sníží na 18. Módí podle něho také slíbil, že Indie bude nakupovat výrazně více amerických surovin a produktů.

Indická strana zatím telefonát a jeho výsledky nekomentovala.

Putinova ekonomika krvácí. Ukrajina je na tom lépe než Rusko, říká Ivan Mikloš

Nejslavnější místa z Dědictví nepoznáte. Kde Bohuš potkal Gotta a školil vrchního

Filmový štáb Dědictví aneb Kurvahošigutntág na dvorku domu v Olšanech, kde...

Hektolitry slivovice, hlášky, které zlidověly, a syrová atmosféra raného kapitalismu. Film Věry Chytilové Dědictví aneb Kurvahošigutntág je i po více než třiceti letech od premiéry kultem a nyní se...

Prezident Pavel zveřejnil fotky z dovolené. Vyvrací lži o luxusu

Prezident Petr Pavel zveřejnil fotografie ze soukromé dovolené v jižní Evropě a...

Prezident Petr Pavel se rozhodl zveřejnit fotografie ze své soukromé dovolené ve Španělsku. Vyvrátil tak lži, které se šíří na sociálních sítích, zejména v diskusích na některých proruských účtech,...

Macinka se mě pokouší vydírat, oznámil prezident. Zprávy od něj zveřejnil

Tisková konference prezidenta Petra Pavla ke komunikaci od místopředsedy vlády...

Na politické scéně vybuchla bomba. Prezident Petr Pavel na mimořádné tiskové konferenci oznámil, že ho ministr zahraničí a předseda Motoristů sobě Petr Macinka vydíral kvůli tomu, že nechce jmenovat...

Sesuv půdy polyká sicilské město, domy a auta se řítily do obrovské trhliny

Letecký snímek pořízený dronem zachycuje místo sesuvu půdy v Niscemi v...

Záběry, ze kterých mrazí. Rozsáhlý sesuv půdy v sicilském městě Niscemi si v pondělí vyžádal evakuaci přibližně tisíce obyvatel. Sesuv, jejž vyvolaly vydatné deště, začal v neděli odpoledne, kvůli...

Milion podpisů a pak Letná. Centrum Prahy zaplnili příznivci Pavla „vojnou s Turkem“

Demonstrace v centru Prahy na podporu prezidenta Pavla (1. února 2026)

Staroměstské a Václavské náměstí zaplnili v neděli odpoledne účastníci demonstrace, kterou pořádal Milion chvilek na podporu prezidenta Petra Pavla. Účast se odhaduje na 80 až 90 tisíc lidí. Pokud...

Nechceme eskalovat spor, řekl Babiš ke střetu Macinky s prezidentem Pavlem

Ve Strakově akademii se sešla vláda. Ta mimo jiné projedná návrh zákona o...

„Já řídím vládu a tvrdě ji řídím,“ rozesmál premiéra a předsedu ANO Andreje Babiše dotaz jednoho z novinářů, zda vládu řídí on, nebo šéf Motoristů, ministr zahraničí a životního prostředí Petr...

2. února 2026  15:29,  aktualizováno  19:05

Kolik na obranu? Aspoň 2,2 procenta HDP. Méně je nebezpečné, míní Černochová

Tisková konference k závěrečnému zhodnocení před předáním agendy resortu...

Vláda Andreje Babiše by měla zvýšit letošní obranné výdaje na nejméně 2,2 procenta hrubého domácího produktu (HDP). V pondělí to novinářům řekla bývalá ministryně obrany Jana Černochová. Snížení na...

2. února 2026  19:01

Olympijský dům USA mění název, jeho „ledové“ jméno se stalo kontroverzní

Demonstrace v italském Miláně poté, co bylo potvrzeno, že pracovníci americké...

Americký olympijský dům v Miláně se měl původně jmenovat Ice House, čili Ledový dům. Teď už je to Winter House - Zimní dům. To vše jen proto, aby název nepřipomínal Úřad pro imigraci a cla (ICE),...

2. února 2026  17:36,  aktualizováno  18:53

Americký prezident Donald Trump s indickým premiérem Naréndrou Módím (14. února...

Indický premiér Naréndra Módí souhlasil, že jeho země přestane odebírat ruskou ropu, což pomůže k ukončení války na Ukrajině. Po telefonátu s indickým lídrem to v pondělí uvedl Donald Trump. USA...

2. února 2026  18:51

Neidentifikovaný dron dopadl na vojenskou základnu v severovýchodním Polsku

Doněcká oblast. Členové jednotky Střiž z 10. útočné horské brigády Edelvejs...

Zatím neidentifikovaný dron ve středu dopadl na polskou vojenskou základnu v Przasnyszu nedaleko tamního skladu zbraní, uvedl server polského rádia ZET. Případ podle tamních médií nyní vyšetřuje...

2. února 2026  18:33

Maďarsko se soudí s EU, Slovensko se k tomu chystá: kvůli zákazu ruského plynu

Maďarský ministr zahraničí Peter Szijjártó (13. února 2025)

Maďarsko napadlo u Soudního dvora Evropské unie nařízení, které počítá s postupným zákazem dovozu ruského plynu do EU. Požaduje, aby soud toto nařízení zrušil. Uvedl to maďarský ministr zahraničí...

2. února 2026  18:29

Řidič autobusu v Hradci Králové naboural pět aut, patrně měl zdravotní potíže

Středočeští hasiči zasahovali u dopravní nehody autobusu a osobního automobilu...

Řidič linkového autobusu v pondělí před 17:30 v Hradci Králové v ulici Víta Nejedlého naboural do pěti osobních aut. Zřejmě měl zdravotní indispozici.

2. února 2026  18:26

Uvidí zahájení, snowboard i rychlobruslení. Pavel s manželkou míří na hry do Milána

Pudrová růžová, jemný šperk a decentní líčení. Tento model se Evě Pavlové...

Prezident Petr Pavel s manželkou Evou odcestují v pátek do Milána, kde se o víkendu zúčastní zahajovacích akcí zimních olympijských her. Navštíví také utkání ženského ledního hokeje Česká republika -...

2. února 2026  17:44

Postižení nedokládá jen průkaz, zastal se ombudsman invalidy kvůli parkování

Ombudsman Stanislav Křeček

Muž, který se pohybuje za pomoci francouzských holí, nedostal v Kralupech nad Vltavou vyhrazené parkovací místo. Zasáhnout proto musel veřejný ochránce práv. Podle ombudsmana se město dopustilo...

2. února 2026  15:07,  aktualizováno  17:34

Babiš píše do Bruselu. V dopise špičkám EU kritizuje ceny emisních povolenek

Ve Strakově akademii se sešla vláda. Ta mimo jiné projedná návrh zákona o...

Předseda vlády Andrej Babiš se v dopise politikům Evropské unie před summitem o konkurenceschopnosti vyslovil pro pragmatický přístup k zelené transformaci. Mimo jiné v něm kritizuje vývoj cen...

2. února 2026  16:45

V Rusku chtějí zakázat nadávky, hrozí tvrdé tresty. Lingvisté se stavějí na odpor

Ruští představitelé chtějí zakázat nadávání (ilustrační foto)

V Rusku se schyluje ke střetu o využití košatosti jazyka. Na jedné straně stojí konzervativní politici a církev usilující o vymýcení vulgarismů pod hrozbou přísných trestů. Na straně druhé nečekaně...

2. února 2026  16:43

Lyže, brusle i spousta hudby. Olympijský festival v Budějovicích může začít

V Českých Budějovicích se výstaviště promění na olympijský park. (2. února 2026)

Na českobudějovickém výstavišti začne ve čtvrtek olympijský festival. Návštěvníci si tam vyzkouší 23 převážně zimních sportů, třeba sjezdové a běžecké lyžování, bruslení nebo curling. Zavítají mezi...

2. února 2026  16:38

