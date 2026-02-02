Indie přestane odebírat ruskou ropu, Módí to slíbil, tvrdí Trump. USA za to sníží cla

Indie patří k významným odběratelům ruské ropy, na jejíž dovoz západní země uvalily sankce kvůli ruské agresi na Ukrajině. Dovoz suroviny z Ruska do indických rafinerií však v posledních měsících klesal kvůli obavám Dillí z porušování sankcí. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov v prosinci hovořil o tom, že tento pokles je pouze dočasný a že se Rusko plánuje vývoz navýšit.
Indie přestane kupovat ruskou ropu, Módí mě o tom ujistil, prohlásil Trump
„Souhlasil s ukončením nákupu ruské ropy a s tím, že (Indie) začne kupovat mnohem více od Spojených států a potenciálně od Venezuely,“ napsal Trump na své síti Truth Social.
Indie byla od loňského srpna terčem dodatečných amerických cel ve výši 25 procent právě za porušování sankcí na ruskou ropu. Celkové zatížení cly zavedenými loni Trumpem se tak pro Indii zvýšilo na 50 procent. Trump v pondělí napsal, že 25procentní zátěž se sníží na 18. Módí podle něho také slíbil, že Indie bude nakupovat výrazně více amerických surovin a produktů.
Indická strana zatím telefonát a jeho výsledky nekomentovala.