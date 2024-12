Moře vyplavilo mrtvé, padla žalem. Ověnčená fotka ukázala hrůzy tsunami

Vyčerpaná a žalem sklíčená Indira vůbec netušila, že ji někdo fotí. Padla na zem vedle bezvládného těla své švagrové a zaryla ruce do písku. Už třetí den se prodírala troskami rybářské vesnice na pobřeží jihoindického státu Tamilnádu a snažila se najít přeživší tragédie.

Pobřeží bylo poseté mrtvolami. Indiřiny tři děti jako zázrakem přežily. Ve chvíli, kdy voda 26. prosince 2004 ráno zaplavila jejich domov, Indira zrovna prodávala zboží na trhu ve vnitrozemí. Než zjistila, že její děti a manžel jsou v bezpečí, prožila den a noc zničující agonie.

Zemětřesení o síle 9,3 vyvolalo u pobřeží indonéské Sumatry sérii smrtících vln, které způsobily spoušť v devíti asijských zemích a oběti na životech až v africkém Somálsku a Tanzanii. Zemětřesení bylo tak silné, že vychýlilo zemskou osu o dva a půl centimetru.

V důsledku katastrofy zahynulo více než 230 tisíc lidí, včetně osmi Čechů. Nejhůře tsunami zasáhlo Indonésii, Srí Lanku, Thajsko a jižní Indii. Miliony lidí zůstaly bez prostředků, statisíce dalších utrpěly zranění.

Na Indii udeřily desetimetrové vlny a nadělaly spoušť na Andamanských a Nikobarských ostrovech, v Kérale, Tamilnádu nebo Ándhrapradéši. Voda na pobřeží, kde nebyly žádné varovné systémy ani plány rychlé evakuace, smetla desetitisíce příbytků a vyžádala si osmnáct tisíc mrtvých.

„Najednou moře ustoupilo. Lidé se rozběhli do bezpečí, ale obrovské vlny udeřily hrozně rychle,“ říká U Ullas, starosta pobřežní vesnice Alappad, jemuž bylo v době tragédie osmnáct let.

„Přišli jsme o více než sto lidí. Voda, která bičovala zemi, ustoupila během deseti minut, ale stačila pohltit mnoho domů. Spolu s nimi odnesla velký kus země,“ popsal deníku The Indian Express. Dodal, že až do onoho dne on ani nikdo jiný v jeho obci slovo „tsunami“ neslyšel. „Teď už na to nikdy nezapomeneme,“ řekl.

„Muži našli své rodiny vyhlazené“

O střechu nad hlavou a řadu blízkých přišla také Indiřina rodina. Její bolest tváří v tvář ztrátě vyfotil indický fotograf Arko Datta, jenž se snímkem o rok později vyhrál soutěž World Press Photo. Vznik fotografie si Datta pamatuje jasně. Pořídil ji při procházení po pláži nedaleko města Kadalur.

„V jednu chvíli tam byla skupinka lidí, kteří čekali na návrat záchranných týmů z moře. Připlula loď a s ní tělo. Muž a žena z hloučku se vrhli vpřed – poznali mrtvou. Její švagrová se vrhla na písek a roztáhla ruce,“ vzpomínal fotograf.

Fotil rychle, do záběru zahrnul jen ruku nebožky, nechtěl ukazovat víc. „Nechtěl jsem zasahovat do jejich prostoru,“ podotkl.

Při cestách po jižní Indii Datta narážel na vesnice plné zoufalých mužů. „Ztratili své manželky, matky, sestry a děti. Nezbylo jim nic, pro co by mohli žít. Tsunami zabilo mnohem více žen a dětí než mužů, protože ti byli venku na moři, když vlny udeřily na vesnice,“ vylíčil.

„Muži se vrátili z rybolovu a našli své rodiny vyhlazené. Z šoku se nikdy nevzpamatovali. Jádrem tragédie nejsou ti, kteří přišli o život, ale ti, kteří přežili. Ti, kteří museli posbírat rozmetané kusy svých životů,“ řekl s tím, že se snažil do dění kolem sebe emocionálně nezapojovat.

Ne pokaždé se mu to podařilo. „Jednou jsem na břehu viděl muže, který držel tělo své matky a bezútěšně plakal. Pár let předtím jsem přišel o svou maminku. Ztuhl jsem a všechno se mi vrátilo. Z transu jsem se probral, až když vesničané muže od mrtvé odtáhli,“ vylíčil fotograf. „Divokost moře v roce 2004 zlomila i ty nejtvrdší chlapy,“ dodal.

Pro Indii byla katastrofa v roce 2004 signálem, jenž podnítil projekt umožňující včasné varování před katastrofami. „Po této události pracovalo Indické národní středisko pro oceánské informační služby na vytvoření systému včasného varování před tsunami,“ popsal ředitel centra Balakrishnan Nair.

Ve středisku se nepřetržitě sledují seismické údaje a data o hladině moře. Systém, který funguje od roku 2007, detekuje zemětřesení způsobující tsunami v Indickém oceánu do 10 minut a rozesílá varování státním orgánům pro řešení katastrof.

„Mezivládní oceánografická komise UNESCO uznala indickou jednotku jako hlavního poskytovatele služeb na poli tsunami pro oblast Indického oceánu. Od roku 2012 poskytuje středisko poradenství 25 zemím v regionu,“ podotkl Balakrishnan. Katastrofě podle něho sice nelze zabránit, ale včasné varování, připravenost, účinná reakce a vzdělávání veřejnosti mohou její dopady zmírnit.