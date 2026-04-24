Trump pobouřil Indii. Sdílel příspěvek, který zemi označuje za špinavou díru

  15:33
Americký prezident Donald Trump oživil svou protiimigrační rétoriku. Ve čtvrtek sdílel na sociální síti příspěvek, který označuje Indii za špinavou díru. Indičtí migranti podle něj berou práci bílým Američanům. Indie výrok označila za nevkusný a nevhodný. Tradiční spojenectví se zhoršilo poté, co Trump na Indii uvalil cla kvůli odebírání ruské ropy.
Americký prezident Donald Trump s manželkou Melanií navštívil Indii. Přivítal ho premiér Narendra Modi a davy lidí. Prezidentský pár si prohlédl i Tádž Mahal. (24. února 2020) | foto: AP

Ind Busa Krišna uctívá amerického prezidenta Donalda Trumpa. (17. února 2020)
Americký prezident Donald Trump s manželkou Melanií před Tádžmahalem. (24....
Americký prezident Donald Trump hovoří v Oválné pracovně (23. dubna 2026)
Lídr USA na své sociální síti Truth Social zveřejnil čtyřstránkový přepis poznámek konzervativního podcastera Michaela Savage, který obvinil Indii a Čínu ze zneužívání amerického práva na získání občanství narozením v USA.

„Dítě okamžitě získá občanství a pak se sem přestěhuje celá rodina z Číny, Indie nebo další špinavé díry,“ uvedl Savage. Indické přistěhovalce pracující v technologickém průmyslu obvinil z toho, že odmítají zaměstnávat bílé Američany. Podle podcastera navíc Indové nemají dostatečnou znalost angličtiny, informuje The Guardian.

Indické ministerstvo zahraničí výroky odsoudilo, aniž by jmenovalo Trumpa nebo Savage. Vyjádření označilo za „nevhodné, neinformované a nevkusné,“ informuje BBC.

„Rozhodně neodrážejí realitu indicko–amerických vztahů, které dlouhodobě stojí na vzájemném respektu a společných zájmech,“ sdělilo ministerstvo.

Indie představuje pro Ameriku tradičního spojence, který má vyvažovat vliv Číny. Trump pečlivě budované vztahy loni narušil, když proti Indii rozpoutal celní válku, která měla zemi potrestat za odebírání ruské ropy. Podle Trumpa indické peníze financovaly ruskou válku na Ukrajině.

Po roztržce se v únoru pokusil spojenectví napravit, když cla snížil. Americký ministr zahraničí Marco Rubio má navíc příští měsíc Indii navštívit.

Sdílený komentář zapadá do Trumpova dlouhodobějšího slovníku. Během svého prvního funkčního období označil výrazem „shithole countries“ africké státy. Výrok je možné přeložit jako „pr... světa“ nebo jako špinavá díra.

