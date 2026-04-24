Lídr USA na své sociální síti Truth Social zveřejnil čtyřstránkový přepis poznámek konzervativního podcastera Michaela Savage, který obvinil Indii a Čínu ze zneužívání amerického práva na získání občanství narozením v USA.
„Dítě okamžitě získá občanství a pak se sem přestěhuje celá rodina z Číny, Indie nebo další špinavé díry,“ uvedl Savage. Indické přistěhovalce pracující v technologickém průmyslu obvinil z toho, že odmítají zaměstnávat bílé Američany. Podle podcastera navíc Indové nemají dostatečnou znalost angličtiny, informuje The Guardian.
Indie si oddychla. Nové podmínky obchodování s USA pocítí téměř okamžitě
Indické ministerstvo zahraničí výroky odsoudilo, aniž by jmenovalo Trumpa nebo Savage. Vyjádření označilo za „nevhodné, neinformované a nevkusné,“ informuje BBC.
„Rozhodně neodrážejí realitu indicko–amerických vztahů, které dlouhodobě stojí na vzájemném respektu a společných zájmech,“ sdělilo ministerstvo.
Indie představuje pro Ameriku tradičního spojence, který má vyvažovat vliv Číny. Trump pečlivě budované vztahy loni narušil, když proti Indii rozpoutal celní válku, která měla zemi potrestat za odebírání ruské ropy. Podle Trumpa indické peníze financovaly ruskou válku na Ukrajině.
Až 54 afrických zemí chce po Trumpovi omluvu za "všechny pr*ele světa"
Po roztržce se v únoru pokusil spojenectví napravit, když cla snížil. Americký ministr zahraničí Marco Rubio má navíc příští měsíc Indii navštívit.
Sdílený komentář zapadá do Trumpova dlouhodobějšího slovníku. Během svého prvního funkčního období označil výrazem „shithole countries“ africké státy. Výrok je možné přeložit jako „pr... světa“ nebo jako špinavá díra.