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Indie zablokovala Telegram z obav z podvodů při zkouškách

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  21:30
Indie dočasně zablokovala komunikační platformu Telegram kvůli obavám z podvodů uchazečů o studium na lékařských fakultách. Omezení má trvat do 22. června. Informovalo o tom v úterý indické ministerstvo školství. Krok se podle zakladatele Telegramu Pavla Durova dotkl desítek milionů lidí, problém ale nevyřešil.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

„Ministerstvo na jeden týden zakázalo aplikaci Telegram, protože někteří uživatelé sdíleli uniklé zkušební otázky. Tímto opatřením je potrestáno více než 150 milionů běžných uživatelů Telegramu v Indii - nikoli však ti, kteří zkušební materiály vynesli. A zákaz nic nezastavil. Úniky se prostě přesunuly do jiných aplikací,“ uvedl Durov na sociální síti X.

Ministerstvo opatření zdůvodňuje tím, že platforma byla použita k podvodům týkajících se uchazečů skládajících národní přijímací zkoušky na lékařské fakulty.

Omezení přístupu bylo vydáno na základě přísného ustanovení zákona o informačních technologiích. Ten vládě umožňuje blokovat přístup k online stránkám v „zájmu suverenity a integrity Indie“.

Aktivisté tvrdí, že opatření slouží k omezení svobody projevu, ačkoli vláda indického premiéra Naréndry Módího ujišťuje, že vždy jedná v souladu se zákonem a ve veřejném zájmu.

Rusko téměř úplně zablokovalo Telegram, drtí ho více než západní aplikace

Minulý měsíc indická vláda zrušila klíčovou přijímací zkoušku na lékařské fakulty poté, co úřady zjistily, že byly předem zveřejněny otázky testu.

Indické ministerstvo elektroniky nařídilo omezení přístupu k Telegramu do 22. června – což je datum konání náhradních přijímacích zkoušek. Funkce umožňující uživatelům upravovat stávající příspěvky zůstanou omezené do 30. června.

Fiasko kolem této vysoce konkurenční zkoušky spolu s dalším skandálem při hodnocení středoškolských zkoušek vyvolalo pobouření a protesty, při kterých lidé žádali rezignaci ministra školství.

Indický ústřední úřad pro vyšetřování (CBI) podle agentury AFP oznámil zatčení strůjce úniku informací a identifikoval ho jako učitele chemie, který byl zapojen do procesu vypracování zkoušek u Národní agentury pro zkoušky (NTA).

Národní přijímací zkouška pro lékaře každoročně přiláká více než dva miliony uchazečů o studium medicíny. Ti se podle AFP na zkoušky připravují roky.

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