Indie zablokovala Telegram z obav z podvodů při zkouškách

„Ministerstvo na jeden týden zakázalo aplikaci Telegram, protože někteří uživatelé sdíleli uniklé zkušební otázky. Tímto opatřením je potrestáno více než 150 milionů běžných uživatelů Telegramu v Indii - nikoli však ti, kteří zkušební materiály vynesli. A zákaz nic nezastavil. Úniky se prostě přesunuly do jiných aplikací,“ uvedl Durov na sociální síti X.
Ministerstvo opatření zdůvodňuje tím, že platforma byla použita k podvodům týkajících se uchazečů skládajících národní přijímací zkoušky na lékařské fakulty.
Omezení přístupu bylo vydáno na základě přísného ustanovení zákona o informačních technologiích. Ten vládě umožňuje blokovat přístup k online stránkám v „zájmu suverenity a integrity Indie“.
Aktivisté tvrdí, že opatření slouží k omezení svobody projevu, ačkoli vláda indického premiéra Naréndry Módího ujišťuje, že vždy jedná v souladu se zákonem a ve veřejném zájmu.
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Minulý měsíc indická vláda zrušila klíčovou přijímací zkoušku na lékařské fakulty poté, co úřady zjistily, že byly předem zveřejněny otázky testu.
Indické ministerstvo elektroniky nařídilo omezení přístupu k Telegramu do 22. června – což je datum konání náhradních přijímacích zkoušek. Funkce umožňující uživatelům upravovat stávající příspěvky zůstanou omezené do 30. června.
Fiasko kolem této vysoce konkurenční zkoušky spolu s dalším skandálem při hodnocení středoškolských zkoušek vyvolalo pobouření a protesty, při kterých lidé žádali rezignaci ministra školství.
Indický ústřední úřad pro vyšetřování (CBI) podle agentury AFP oznámil zatčení strůjce úniku informací a identifikoval ho jako učitele chemie, který byl zapojen do procesu vypracování zkoušek u Národní agentury pro zkoušky (NTA).
Národní přijímací zkouška pro lékaře každoročně přiláká více než dva miliony uchazečů o studium medicíny. Ti se podle AFP na zkoušky připravují roky.