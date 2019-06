Chtěl být jako Houdini, ale nevyšlo to. Ind zemřel v kleci na dně řeky

Dvaačtyřicetiletý mág Lahírí vystupoval pod uměleckým jménem Mandrake a světu chtěl předvést svůj nejlepší trik. Svázaný lany, spoutaný řetězy na šest zámků a s rukama za zády se v neděli kolem poledne nechal odvézt doprostřed řeky a tam spustit do malé zamčené klece.

Tvrdil, že i přes všechny tyto překážky se dostane zpět na souš. „Pokud to dokážu otevřít, bude to kouzlo. Pokud ne, bude to tragédie,“ řekl podle britského deníku The Guardian přihlížejícímu davu, než se ponořil.

Bohužel pro něj se stalo to druhé, trik inspirovaný slavným Američanem Harrym Houdinim nevyšel. Lahírí už se nevynořil a jeho rodina i s diváky začala po pár minutách panikařit. Mágovo tělo nakonec v pondělí objevila policie o kilometr dál. Řetězy měl stále na nohou.

Smrt kouzelníka jeho kolegy překvapila. Podle prezidenta Indického bratrstva mágů v Dillí Sumita Kharbandy už Lahírí stejný kousek předvedl několikrát a vždy úspěšně.

Poprvé podle televize NDTV dokonce už před jednadvaceti lety, kdy unikl ze skleněného boxu. Před šesti lety ho kvůli trikům napadlo několik naštvaných diváků, protože ho údajně viděli, jak klec opouští únikovým východem. Ze vzteku mu tehdy strhli jeho zářivě zrzavou paruku a bili ho s ní.

Před deseti lety kouzelník Mandrake také musel spěšně prchnout poté, co se mu nepodařila chůze po vodě. I přesto to nevzdal a poslední show podle svých slov naplánoval proto, aby „oživil zájem o kouzla“. „Byl to skvělý umělec a toto je velká ztráta pro indickou komunitu kouzelníků,“ lituje také historik indické magie Madan Bharti.