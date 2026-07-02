Nedostatek deště způsobený opožděným nástupem každoročního monzunu zpomalil výsadbu letních plodin, jako je rýže, kukuřice, bavlna a sója.
V severních nížinách Indie navíc kvůli opožděnému monzunu přetrvávají nezvykle vysoké teploty přesahující 42 stupňů Celsia.
Během června v Indii napršelo 99,5 milimetru srážek oproti běžným 165,3 milimetrům. Do jihoindického státu Kérala dorazil monzun o tři dny později a jeho postup přes západní zemědělské oblasti se na zhruba dva týdny zastavil.
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Monzun přináší přibližně 70 procent ročních srážek, které doplňují klíčové vodní zdroje v indické ekonomice. Téměř polovina místní zemědělské půdy není zavlažována a přibližně polovina obyvatelstva se živí zemědělstvím.
V Indii žije asi 1,48 miliardy obyvatel a tvoří tak téměř 18 procent světové populace.