Indie vyřadila po 60 letech sovětské stíhačky MiG-21, chce modernější stroje

Indie se s MiGy rozloučila na letecké základně ve městě Čandígarh na severu země, kde stíhačky uspořádaly poslední exhibiční přelet a po přistání jim vzdaly poctu vodní kanóny. Po vyřazení 36 MiGů zůstává letectvu 29 stíhacích letek, což je výrazně méně oproti 42 letkám, které kdysi schválila vláda. Každá letka se skládá z 16 až 18 stíhacích letadel.
„Pokud se pokles počtu indické stíhací flotily rychle nezastaví, bude obtížné čelit sousedním protivníkům, kteří disponují moderními letadly pro moderní válku,“ řekl analytik v oblasti obrany N. C. Bipindra.
Indie podle vládních představitelů sází na urychlení používání tuzemských lehkých bitevních letounů Tejas a případně na pořízení zahraničních stíhaček, které by byly z velké části vyráběny lokálně. Země v současnosti provozuje mimo jiné francouzské stíhačky Rafale a Mirage 2000, ruské Su30 a MiG-29 a své Tejasy, kterých plánuje pořídit přes 180.
Stíhačky MiG-21, které se používaly od 60. let, tvořily páteř indického letectva. Země mezi lety 1966 až 1980 nakoupila 872 různých modelů a nasadila je například ve válkách s Pákistánem a Čínou.
Časté havárie tohoto nadzvukového bojového letounu ale vyvolaly obavy o bezpečnost a navzdory několika modernizacím zůstala jeho technologie zastaralá a obtížně udržovatelná. Mezi lety 1971 až 2012 bylo hlášeno 483 nehod, při nichž zahynulo 171 pilotů a 48 dalších lidí. Jako příčina se uváděla lidská chyba a technické problémy.
Omezený počet modernizovaných stíhaček dodnes provozují Kuba, Jemen, Sýrie, Severní Korea a některé africké státy.