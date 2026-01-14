Agresivní slon trápí Indy. Zabil nejméně 20 lidí, vesničané před ním utíkají

Mezi oběťmi jsou děti, starší osoby i takzvaný mahut, tedy profesionální pečovatel o slony. V minulých dnech kvůli nebezpečnému zvířeti své domovy lidé opustili ve více než 20 vesnicích, někteří se ve svých obydlích zabarikádovali. Strážci přírody slona hledají i pomocí dronů. Jejich cílem je slona odchytit a zachránit, uvedl jeden z úředníků lesní správy.
Slon indický (Elephas maximus) je na seznamu ohrožených druhů. Loňská zpráva indických úřadů odhadovala počet slonů v zemi na 22 446 jedinců. V současnosti sloni v Indii žijí na pouhých 15 procentech původního životního prostoru. S neustále se zmenšujícím prostorem narůstají i střety mezi slonem a člověkem. V letech 2023 až 2024 sloni v celé zemi zabili 629 lidí.