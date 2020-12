Kondom nepolykejte, modlitba penis nezvětší. Zemřel slavný indický „sexpert“

Několik ukázek Vatsových rad podle BBC: „Před dvěma dny jsem měl nechráněný styk se svou přítelkyní. Abychom zabránili početí, koupili jsme pohotovostní antikoncepční pilulku. Ale v rozrušení jsem ji spolkl místo ní. Může mi to způsobit nějaké komplikace?“

„Příště prosím použijte kondom a dejte si pozor, abyste ho taky nespolkl.“ „Slyšel jsem, že jakákoli kyselá látka zabrání těhotenství. Můžu přítelkyni nalít do vagíny po styku pár kapek citrónu nebo pomeranče? Neublíží jí to?“

„Jste snad prodavač pouličního občerstvení? Odkud máte tenhle divný nápad? Existuje spousta dalších bezpečných a snadných způsobů kontroly početí. Můžete třeba použít prezervativ. „Když mám čtyřikrát za den pohlavní styk, cítím se další den slabý, asi na pět minut se mi rozostří zrak a nevidím nic jasně. Pomozte, prosím.“

„A co byste čekal? Výkřiky hurá a vítej, šampióne! po celém městě?“ „Mám malý penis a zdá se, že nedokážu svou přítelkyni uspokojit. Astrolog mi poradil, abych ho každý den na 15 minut vytáhl a odříkával přitom modlitbu. Už to provádím měsíc, ale nepomohlo to. Co bych měl dělat?“

„Kdyby měl pravdu, pak by většina mužů měla penis po kolena. Bůh nepomáhá naivním, bláhovým mužům. Raději navštivte sexuologa, který vás může naučit umění milovat.“ „Moje rodina žádá, abych se oženil. Jak se můžu ujistit, že je dívka panna?“

„Doporučuju, abyste se neženil. Pokud nenajmete detektivy, neexistuje způsob, jak to zjistit. Ušetřete všechny ubohé dívky své podezíravé mysli.“