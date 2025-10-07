Oficiální počet obětí ještě není znám, web The Times of India píše o 18 mrtvých, zatímco web DNA o 15. Server The New Indian Express k 18 obětem přidal informaci, že šlo o soukromý autobus a že tři lidé byli z trosek vyproštěni a převezeni do nemocnice.
„Šance na přežití cestujících jsou mizivé, protože se na autobus zřítila celá hora,“ uvedl jeden ze zasahujících policistů.
|
Přívalová povodeň v Indii zabila 56 lidí, další desítky hledají záchranáři
Ministr místní vlády Sukhvinder Singh Sukhu na sociální síti X napsal, že jím zpráva o incidentu hluboce otřásla a že na místě pokračují záchranné operace. Prezidentka Draupadí Murmúová vyjádřila pozůstalým soustrast a nehodu označila za nesmírně tragickou.
Indický premiér Naréndra Módí podle agentury Reuters uvedl, že příbuzní každé z obětí dostanou z národního fondu pomoci 200 000 rupií (47 000 Kč), zranění 50 000 rupií (11 800 Kč).