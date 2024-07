Módí dostal v Moskvě řád, dojatě objal Putina. Ten to ani nečekal

Moskva k nahrazení svých vojenských ztrát v bojích na Ukrajině rekrutuje do armády zahraniční občany z Nepálu, Somálska, Kuby nebo právě Indie. Často jde o lidi, kteří do Ruska přišli za prací v turistickém odvětví.

Módí podle indického webu ndtv.com otázku nadnesl při soukromé večeři s Putinem. Několik desítek Indů bylo podle zdrojů webu „zlákáno“ do Ruska a posléze do armády pod příslibem dobře placené práce. Rusko v úterý souhlasilo s jejich propuštěním a navrácením do Indie.

Informaci o propuštění Indů později potvrdil indický ministr zahraničí Subrahmanjam Džajšankar.

Putin v úterý indickému premiérovi v Kremlu rovněž udělil nejvyšší vyznamenání Ruské federace – Řád svatého Ondřeje Prvního.

„Jsme vám vděční, že přispíváte k posílení přátelství a vzájemného porozumění mezi našimi státy a národy. Drahý příteli, přeji vám zdraví, úspěch a mír a prosperitu indickému lidu,“ řekl ruský vládce při slavnostní ceremonii Módímu. Ten mu podal ruku a dojatě rozpřáhl náruč, což podle záznamu Putin ani nečekal. Ale objali se. Nadvakrát.

Módí v Moskvě uvedl, že smrt nevinných dětí, ať už ve válce nebo při teroristickém útoku, je vždy „velmi bolestivá“. Řešení války na Ukrajině podle něj nelze hledat na „bitevním poli“, ale prostřednictvím mírových rozhovorů.

Rusko v pondělí zasáhlo Kyjev v jednom z nejničivějších úderů na ukrajinské hlavní město za více než dva roky trvání invaze. Při útoku přišlo o život více než 40 lidí, jedna ze střel zasáhla dětskou nemocnici.

Kreml trvá na tom, že na nemocnici dopadla střela ukrajinské protivzdušné obrany. Analýza OSN ale uvedla, že budovu zasáhla ruská raketová střela.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj návštěvu Módího v Moskvě označil za zklamání a „zničující ránu mírovému úsilí“ na Ukrajině.

Módí s Putinem v úterý odpoledne v Moskvě společně navštívili výstavu o historii jaderné energetiky. Jednání vedli o „rozvoji rusko-indických vztahů“ a „mezinárodní politice“, stojí ve vyjádření Kremlu.

Indický premiér do Moskvy dorazil v pondělí. Ještě tentýž den zavítal do Putinovy rezidence Novo-Ogarjovo, kde s ruským prezidentem strávil tři hodiny na „neformálním“ setkání.