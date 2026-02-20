VIDEO: Panika! Na návštěvníky lunaparku v Indii zaútočil na ruském kole včelí roj

K incidentu došlo ve městě Nagda ve svazovém státu Madhjapradéš. Svědek uvedl, že obsluha okamžitě zastavila atrakci, když si všimla, že kabiny se houpají a skupina otevírá dveře, aby mohla vystoupit.
Houpací atrakce v zábavním parku se zlomila a zřítila, zranily se desítky lidí
Záběry ukazují čtyři chlapce, kteří po tyčích opatrně slézají z ruského kola. Poté, co se jim podařilo bezpečně seskočit, došlo na záchranu dalších. Tamní média přesto uvedla, že na tělech návštěvníků byly nalezeny desítky bodných ran a několik z nich převezli záchranáři do nemocnice.
Tři děti dokonce skončily na jednotce intenzivní péče. Lékaři potvrdili, že jedno z nich je v kritickém stavu, jelikož bylo bodnuto do oka. Proč k včelí agresi došlo, je předmětem zkoumání.