Inspektor Mundhe řídí úřad pro potraviny a léčiva ve státě Maháráštra. Jeho revírem je tak Bombaj a další tamní města. Poté, co v květnu nastoupil do funkce, rozpoutal obří sérii kontrol restaurací, kaváren a hospod, ale i soukromých klubů a luxusních podniků.
Hlásá totiž, že bezpečnost stravování musí být zajištěna bez ohledu na velikost, vliv nebo pověst daného provozu. A i v těch nejvíc „posh“ restauracích Mundhe s kolegy odhalil tristní podmínky. Hmyz pobíhající po kuchyňském pultu by přitom člověk čekal spíš v jiné cenové kategorii.
Záběry z kontrol tak z Mundheho udělaly hvězdu. Pomohly tomu i jeho tiskové konference nebo účast v internetových pořadech a podcastech. Na Instagramu má miliony sledujících a Indové oceňují jeho rychlost. Razantní kontrolor se tu navíc nezastavil.
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Licence odebral i několika skladům s rychlým zbožím a pak začal obepisovat bollywoodské celebrity, že propagují zakázané zboží. „Tato opatření přijímáme v zájmu veřejného zdraví. Budeme je i nadále uplatňovat v případech porušení předpisů,“ řekl Mundhe stanici BBC.
Fanoušci obdivují jeho nekompromisní styl, kritikům však vadí konfrontační přístup, který ho prý odcizuje i od jeho kolegů a místních politiků. Asociace sdružující indické restaurace poukazují na to, že Mundhe svým bleskovým postupem obchází zákony, licence odebírá i za drobné prohřešky a podnikům nedává čas na nápravu.
Běžně úřady navíc nevlečou bahnem veřejného odsouzení každého kontrolovaného podnikatele. Také soudy některé jeho kroky označily za „arogantní“ a mnohdy dotčeným provozovatelům přiřkly kompenzace anebo vrátily odebrané licence.
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Problém s bezpečností potravin v Indii je ovšem tak rozsáhlý, že se probírá i v parlamentu. Z 223 808 vzorků potravin testovaných v celé Indii v letech 2025 a 2026 byl téměř jeden z pěti shledán jako „nevyhovující“. „Hygiena tu byla vždycky problém,“ říká bývalý šéf indického úřadu pro kontrolu potravin Pawan Agarwal. „Mundhe se od ostatních liší jen tím, že na tento problém upozornil,“ dodal.
Inspektor, kterého v minulosti mnohokrát přeložili na jinou pozici, své metody hájí. A avizuje, že se od restaurací nyní přesune ke školním jídelnám či kantýnám v hostelech.