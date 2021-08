Indií otřásla vražda devítileté dívky. Tu nejprve znásilnili, pak spálili

Případ možného skupinového znásilnění vyšetřuje policie. Ta zadržela čtyři muže, včetně hinduistického kněze.

Rodina zavražděné dívky patří k nejchudší vrstvě obyvatelstva, v dřívějším kastovním systému označované jako nedotknutelní. Dívka byla jediným dítětem páru, který si obstarává živobytí žebrotou nedaleko od krematoria.

Dívka šla k budově krematoria pro pitnou vodu. Když ji matka zhruba po hodině hledala, našla ji ležet na zemi u krematoria, měla modré rty, podlitiny na rukou a roztrhané oblečení, uvedl zpravodajský web BBC na základě rozhovoru s matkou dívky.



Čtyři znásilnění za hodinu, sto tisíc únosů za rok

Žena chtěla zavolat policii, ale kněz a další muži zavřeli vstup do krematoria a přesvědčovali ženu, že by „policie trvala na pitvě a ukradla by její dceři orgány, aby je prodala“. Podle BBC jí také údajně bránili v odchodu a nabídli jí úplatek.

Když se do budovy dostal otec dívky v doprovodu asi 150 vesničanů, tělo dívky bylo již z velké části spáleno. Pitva, která by mohla případně potvrdit znásilnění, tedy není možná.



Nedělní případ oživil vzpomínky indické společnosti na skupinové znásilnění 23leté studentky v autobuse v Dillí v roce 2012, jež vyvolalo protesty po celé zemi. V roce 2020 byli popraveni čtyři muži, kteří se na znásilnění podíleli.

Popravená čtveřice byla součástí šestičlenné skupiny, která 16. prosince 2012 vlákala do autobusu 23letou ženu a jejího přítele. Ženu pak skoro hodinu v jedoucím vozidle brutálně znásilňovali, muže krutě zbili a pak oba nahé vyhodili na silnici. Vnitřním zraněním, která jí útočníci způsobili mimo jiné železnou tyčí, studentka po dvou týdnech podlehla v nemocnici v Singapuru.



Podle nejnovějších dostupných dat bylo v Indii v roce 2019 znásilněno 32 000 lidí, tedy v průměru čtyři znásilnění za hodinu. Ve skutečnosti budou podle odborníků čísla výrazně vyšší, protože kvůli opovržení společnosti se mnoho případů nehlásí. Za stejný rok bylo 100 000 dívek a žen uneseno, zhruba třetina z nich s cílem prodat je do manželství, uvádí Reuters.