Přívalová povodeň v Indii zabila 44 lidí, další desítky hledají záchranáři

Autor: ,
  20:49
Nejméně 44 mrtvých si vyžádala přívalová povodeň, která ve čtvrtek zasáhla horskou oblast indické části Kašmíru. Dalších padesát lidí se stále pohřešuje, bilance obětí se tak pravděpodobně ještě zvýší. Na 200 lidí se záchranným týmům podařilo dostat do bezpečí.

Přívalové deště zasáhly vesnici Časoti v okrese Kištvar, která je zastávkou na oblíbené poutní cestě k nedalekému chrámu. Povodeň, kterou způsobila nečekaná průtrž mračen, smetla komunitní kuchyni a bezpečnostní stanoviště ve vesnici.

„Voda strhla mnoho poutníků, kteří se tam shromáždili na oběd,“ řekl agentuře Reuters místní činitel. Indický list The Hindu zveřejnil video, na němž je vidět voda a bahno valící se přes vesnici do údolí.

Po přívalové povodni v Indii je nejméně 44 mrtvých
Přívalové deště zasáhly vesnici Časoti v okrese Kištvar. (14. srpna 2025)
Přívalové deště zasáhly vesnici Časoti v okrese Kištvar. (14. srpna 2025)
Přívalové deště zasáhly vesnici Časoti v okrese Kištvar. (14. srpna 2025)
12 fotografií

Úřady ve svazovém státě Džammú a Kašmír už do zasažené oblasti vyslaly záchranné týmy. Indický premiér Naréndra Módí v příspěvku na sociálních sítích uvedl, že situaci bedlivě sleduje a modlí se za všechny, koho katastrofa postihla.

„Běží záchranné operace. Lidem v nouzi bude poskytnuta veškerá možná pomoc,“ dodal Módí.

Průtrže mračen představují náhlé, prudké srážky, kdy na jednom místě v rozmezí jedné hodiny naprší více než 100 milimetrů srážek. To může způsobit přívalové povodně, sesuvy půdy a všeobecnou zkázu, především v horských oblastech, když je monzunové období.

VIDEO: Vlna bahna se valila údolím. Povodně v Indii smetly celou vesnici

Podobné průtrže mračen jsou v posledních letech četnější kvůli změně klimatu. Škody způsobené bouřemi se navíc zvyšují v důsledku neplánovaného rozvoje v horských oblastech, uvedla agentura AP.

Meteorologický úřad ve Šrínagaru pro dnešní den předpověděl intenzivní srážky v několika oblastech Kašmíru včetně okresu Kištvar. Apeloval přitom na obyvatele, aby se drželi dál od nestabilních struktur, elektrických sloupů a starých stromů, a varoval před možností sesuvů půdy a povodní. Jde už o druhou podobnou katastrofu v Himálaji za posledních devět dní.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

„S tím jsme se ještě nesetkali.“ Prazdroj prověřuje restauraci z videa Janka Rubeše

Spor mezi youtuberem Jankem Rubešem a majitelkou restaurace v centru Prahy nově řeší i Plzeňský Prazdroj. Žena si stěžuje, že video na Rubešově kanále Kluci z Prahy poškozuje její podnik a žádá...

Rozloučení s Jiřím Krampolem. Slováček zahrál, Přeučil musel opustit obřadní síň

Přátelé a veřejnost se ve strašnickém krematoriu v Praze rozloučili s hercem Jiřím Krampolem. Zazněly Krampolovy oblíbené písně a na projekčních obrazovkách byly puštěny záběry z hercova života....

Mikulov brojil proti přílivu turistů, teď zažívá jednu z nejhorších sezon

Mikulov zažívá podle místních i dat návštěvnosti některých památek jednu z nejhorších sezon za poslední roky. Město přitom ještě nedávno chtělo zavádět opatření proti nadměrnému přílivu turistů.

Schillerová v dračí lodi i zraněný Rakušan. Nejzajímavější momentky z letní kampaně

Kampaň nezastavuje ani o prázdninách. Politici se ale musí přizpůsobit lidem, a tak vyráží na netradiční místa. Třeba šéfka poslanců ANO Alena Schillerová „lovila“ voliče v dračí lodi, Piráti zase na...

OBRAZEM: Takový Orlík neznáte. Z hladiny ční bunkry, objevily se i základy domů

Hladina vodní nádrže Orlík je o šest metrů níž, než je v létě obvyklé. V místech, kde dříve bývala voda, se objevují nánosy bahna a kamení. Vynořují se také ještě nedávno zatopené stavby – od základů...

Po čelním střetu vozidel na Kladensku zemřel řidič dodávky

Při nehodě nákladního auta a dodávky v katastru obce Hořešovičky na Kladensku ve čtvrtek večer zemřel řidič dodávky. Řidič nákladního vozidla neutrpěl žádná zranění. Silnice I/7 je nyní kvůli zásahu...

14. srpna 2025  21:25

Přívalová povodeň v Indii zabila 44 lidí, další desítky hledají záchranáři

Nejméně 44 mrtvých si vyžádala přívalová povodeň, která ve čtvrtek zasáhla horskou oblast indické části Kašmíru. Dalších padesát lidí se stále pohřešuje, bilance obětí se tak pravděpodobně ještě...

14. srpna 2025  20:49

ANO nenaléhá, aby Balaštíková složila poslanecký mandát. Zanikne ve volbách

Hnutí ANO nebude požadovat po poslankyni hnutí Margitě Balaštíkové, aby se hned vzdala poslaneckého mandátu. Uvedla to ve čtvrtek Česká televize (ČT). Poslankyně podle informací a nahrávek...

14. srpna 2025  20:13

Plíseň, brouci, zkažené jídlo. Jak získat od cestovky peníze zpět, radí advokátka

Premium

Lákavý zájezd, který se podle informací v katalogu jevil jako luxusní zážitek, se může snadno změnit v noční můru. „Sbírejte důkazy, foťte, zajistěte si svědky,“ radí advokátka z poradenské kanceláře...

14. srpna 2025

Je to sebevražedná mise, ale jsme ochotni jít do konfliktu s EU, slíbil Turek

Být v příští vládě po parlamentních volbách je podle europoslance Filipa Turka sebevražedná mise. Současná vláda Petra Fialy totiž podle Turka jede absolutně čistou linii toho, co si Brusel přeje....

14. srpna 2025  19:45

Norům jsou Muskovy kontroverze lhostejné. Tesle se tam daří jako nikde jinde

Norové jsou po celé Evropě proslulí pro svůj pozitivní přístup k elektromobilitě. Řada z nich dlouhodobě miluje i automobilku Tesla, která patří pod křídla amerického miliardáře Elona Muska. Ačkoliv...

14. srpna 2025  19:17

Primátor Prahy Svoboda tvrdí, že koncert rapera Kanye Westa by uspořádat nenechal

Pražský primátor Bohuslav Svoboda (ODS) se vyjádřil proti případnému pořádání koncertu kontroverzního amerického rapera Yeho, dříve známého jako Kanye West. Město Praha podle něj koncert neuspořádá.

14. srpna 2025  19:16

Putin pochválil Trumpovo úsilí a mluví o nových odzbrojovacích dohodách

Rusko a Spojené státy by se mohly dohodnout na nových odzbrojovacích smlouvách, pokud se podaří ukončit konflikt na Ukrajině, uvedl ve čtvrtek ruský prezident Vladimir Putin na poradě před páteční...

14. srpna 2025  15:11,  aktualizováno  18:40

OBRAZEM: Češi bojují s tropickými teplotami. Ochlazení hledají, kde to jen jde

Českou republiku sužují tropická vedra. Teploty na mnoha místech překročily 34 stupňů a v nížinách se mohou výjimečně dostat k 38 stupňům Celsia. Mírně ochladit se podle meteorologů má až o víkendu....

14. srpna 2025  18:39

Polští hledači Jantarové komnaty mají povolení k průzkumu bývalého cvičiště SS

Badatelé, kteří na severu Polska pátrají po legendami opředené Jantarové komnatě, získali od památkářů povolení k průzkumu v někdejším výcvikovém areálu jednotek SS. Informují o tom polská média. Tým...

14. srpna 2025  18:33

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Netflix láká na temné finále. Wednesday se vrací v traileru ke druhé části

Streamingová platforma Netflix zveřejnila oficiální trailer ke druhé části druhé série úspěšného seriálu Wednesday. Fanoušci se dočkají čtyř závěrečných epizod, z nichž poslední dva díly zrežíroval...

14. srpna 2025  18:19

Pod vlivem drog vznikla skvělá hudba, ale mě by to odrovnalo, říká Ondřej Soukup

Premium

Hudebník a skladatel Ondřej Soukup má na kontě řadu hitů, za filmovou hudbu dva České lvy, byl autorem i té v oscarovém Koljovi. Od premiéry jeho veleúspěšného muzikálu Johanka z Arku letos uplyne...

14. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.