Přívalové deště zasáhly vesnici Časoti v okrese Kištvar, která je zastávkou na oblíbené poutní cestě k nedalekému chrámu. Povodeň, kterou způsobila nečekaná průtrž mračen, smetla komunitní kuchyni a bezpečnostní stanoviště ve vesnici.
„Voda strhla mnoho poutníků, kteří se tam shromáždili na oběd,“ řekl agentuře Reuters místní činitel. Indický list The Hindu zveřejnil video, na němž je vidět voda a bahno valící se přes vesnici do údolí.
Úřady ve svazovém státě Džammú a Kašmír už do zasažené oblasti vyslaly záchranné týmy. Indický premiér Naréndra Módí v příspěvku na sociálních sítích uvedl, že situaci bedlivě sleduje a modlí se za všechny, koho katastrofa postihla.
„Běží záchranné operace. Lidem v nouzi bude poskytnuta veškerá možná pomoc,“ dodal Módí.
Průtrže mračen představují náhlé, prudké srážky, kdy na jednom místě v rozmezí jedné hodiny naprší více než 100 milimetrů srážek. To může způsobit přívalové povodně, sesuvy půdy a všeobecnou zkázu, především v horských oblastech, když je monzunové období.
VIDEO: Vlna bahna se valila údolím. Povodně v Indii smetly celou vesnici
Podobné průtrže mračen jsou v posledních letech četnější kvůli změně klimatu. Škody způsobené bouřemi se navíc zvyšují v důsledku neplánovaného rozvoje v horských oblastech, uvedla agentura AP.
Meteorologický úřad ve Šrínagaru pro dnešní den předpověděl intenzivní srážky v několika oblastech Kašmíru včetně okresu Kištvar. Apeloval přitom na obyvatele, aby se drželi dál od nestabilních struktur, elektrických sloupů a starých stromů, a varoval před možností sesuvů půdy a povodní. Jde už o druhou podobnou katastrofu v Himálaji za posledních devět dní.