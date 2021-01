Tři sourozenci v Indii se zamkli do pokoje. Ven vyšli až teď, po 10 letech

Jejich otec, bývalý vládní úředník Navin Mehta povolal neziskovkou organizaci Saathi Sena Gruo poté, co jeho dva synové a dcera přestali odpovídat na zprávy.

Dobrovolníci vyrazili dveře pokoje, kde se trojice sourozenců roky skrývala. „Zůstávali zavření v pokoji, i když jsem je tolikrát prosil, ať už vyjdou ven“, uvedl osmdesátiletý otec.

Pohled dovnitř pokoje dobrovolníky zděsil. Nejstarší syn Ambriš ležel na podlaze obklopen hromadou hadrů a papírů. Jeho mladší bratr Bhaveš seděl v rohu místnosti u hromady odpadků. Oba bratři byli nazí, jen jejich sestra Meghna byla oblečená.

