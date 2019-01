Dvě děti a dost! V Indii zvažují čínskou cestu k omezení růstu populace

21:00 , aktualizováno 21:00

Indů přibývá raketovým tempem, tak rychle, až to zemi škodí a ohrožuje to její plány do budoucna. Někteří politici, kteří by nepříznivý vývoj rádi zlomili, proto vynesli „čínskou kartu“. Vzali si za vzor tamní populační politiku, podle níž v Číně dlouhá léta platilo „jedno dítě v rodině a dost“. Indové prosazují velkorysejší nabídku: Dvě děti a dost!