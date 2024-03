Indové se na večírcích sjíždějí hadím jedem, nechávají se i kousnout

Šestadvacetiletý youtuber Elvish Yadav se v Indii proslavil díky reality show Bigg Boss. Loni v listopadu jej policie zadržela přímo na rave party ve městě Noida na předměstí Nového Dillí spolu s dalšími pěti muži. Ti policistům práskli, že dodávali hadí jed na večírky, které pořádal právě Yadav.

Během razie muži zákona zabavili devět hadů včetně pěti kober a plastovou lahev s 20 mililitry hadího jedu. Tento týden mladého influencera zatkli za prodej této látky. Původně na něj přitom ve spolupráci s policií nastražila past organizace People for Animals bojující za práva zvířat. Zavolala mu, že potřebuje „zboží“ na svou party.

„Všechny tyto zprávy a všechna obvinění proti mně jsou falešné. Není v tom ani procento pravdy. Jsem plně připraven spolupracovat s policií,“ brání se však indická celebrita. Policie nicméně říká, že na fenomén „hadích drog“ naráží čím dál častěji.

Hadům se podle britského deníku The Times. vpraví chemická látka, která povzbudí produkci jedu. „Zaříkávači“ pak svá zvířata údajně donutí jed vyplivnout, aby ho následně naředili jinými látkami. V případě nejedovatých hadů se prý Indové nechávají alespoň kousnout, tvrdí média.

Podle listu The Indian Express se často používají indické kobry nebo krajty. „Hadi jsou často vyhladovělí. Vytrhávají jim zuby, aby s nimi mohli bezpečněji zacházet. Pokud policie našla 20 mililitrů jedu, je to obrovské množství a znamená to, že bylo mnoho hadů mučeno nebo dokonce zemřelo,“ upozorňuje právní poradce indické pobočky mezinárodní organizace PETA Meet Ashar.

Jakmile se jed dostane do krevního oběhu člověka, vyvolá mimo jiné produkci hormonu dobré nálady serotoninu a peptidů, které dotyčného uklidní. Poté navodí pocit blaženosti a intenzivní euforie.

Není jasné, kdy s tím indičtí uživatelé drog začali. Studie publikovaná na portálu Indian Journal of Physiology and Pharmacology však popsala případ teenagera z bohaté rodiny, který si na hadím jedu vyvinul takovou závislost, že se pravidelně nechával kousnout do jazyka. Stav extáze, který z jedu míval, líčil jako „ultimátní a dlouhodobý“. Devatenáctiletého mladíka rodiče dovezli do nemocnice poté, co se o jeho nové zálibě dozvěděli.

Už předtím byl těžce závislý na nikotinu a alkoholu, často se oddával marihuaně, vyzkoušel opioidy, kokain, LSD i „kouzelné“ houby. Přál si prý, aby v rauši zůstal natrvalo. Když se po vykouření jointu poprvé nechal kousnout hadem, cítil se několik hodin ospalý. Pak přišlo velké štěstí, radost a snížená potřeba spánku, která trvala celý týden. Během něj mladý muž neužíval žádné další léky, píší autoři studie.

