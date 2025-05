Základní otázka tak zní: dokážou oba dlouholetí jihoasijští rivalové riskantní situaci ustát a vyhnout se propasti širšího válečného střetu?

V tuto chvíli by se dalo říci, že spíše ano, byť to bude ještě nějakou chvíli trvat. Vedení obou kolosů totiž musí zklidnit rozhněvané obyvatelstvo a přesvědčit ho, že nepříteli už dalo dostatečně za vyučenou. Ve skutečnosti se ani jedné ze stran rozsáhlá válka teď moc nehodí do krámu.