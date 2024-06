Na letišti v Novém Dillí se zřítila střecha terminálu. Jeden člověk zahynul

Indický ministr civilního letectví na sociálních sítích uvedl, že probíhají záchranné operace a že na místě jsou záchranáři.

„Osobně sleduji incident zřícení střechy na letišti Terminálu 1 v Dillí. Na místě pracují první záchranáři,“ uvedl ve svém tweetu. Rovněž doporučil leteckým společnostem, aby pomohly všem postiženým cestujícím na letišti. Zranění byli podle jeho slov převezeni do nemocnice. Informaci přinesl list The New York Times.

#DelhiRains | Union Minister of Civil Aviation Ram Mohan Naidu Kinjarapu visited #Terminal1 of #DelhiAirport, where a portion of canopy collapsed amid heavy rainfall today, killing one person and injuring several others pic.twitter.com/uRzmQYx7Vz