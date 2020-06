VIDEO: V Indii se zřítil most s náklaďákem. Řidič neposlechl varování

16:47 , aktualizováno 16:47

Neposlouchat varování se nevyplácí. Na vlastní kůži se o tom přesvědčil řidič nákladního vozidla, který vjel na most na severu Indie. Most váhu vozu nevydržel a rozpadl se. Auto se zřítilo do rokle pod ním.