Etnické střety na severovýchodě Indie mají nejméně 30 obětí

Etnické střety ve státu Manípur na severovýchodě Indie si podle serveru BBC News za poslední dny vyžádaly nejméně 30 životů a na deset tisíc lidí muselo opustit své domovy. Indická armáda v reakci do Manípuru vyslala deset tisíc vojáků a příslušníků polovojenských jednotek. Ti usilují o obnovení pořádku, píše list The New York Times.