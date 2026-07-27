Ministru Pradhánovi srazil vaz skandál s otázkami, které se měly objevit u letošních přijímacích zkoušek na prestižní lékařské fakulty. Aktuální znění testů ještě před termínem zkoušek uniklo na veřejnost a údajně se začalo prodávat, což vedlo k tomu, že dva miliony studentů musely celým stresujícím procesem projít znova. Nejméně deset studentů navíc ze zoufalství spáchalo sebevraždu.
„Premiérovi jsem poslal rezignační dopis,“ napsal Pradhán v sobotu na sítích. „Švábi“ vzápětí oznámili, že končí s protesty, jež se navzdory policejním zásahům přelily z metropole i do dalších měst. „Všechny naše požadavky byly přijaty, a tak žádáme protestující, aby se stáhli a v poklidu se vrátili domů,“ vzkázala Lidová strana švábů a Pradhánovu rezignaci označila za triumf demokracie.
Indové pak ministrovu demisi ještě i v neděli mohutně slavili v ulicích. Vítězství, psali si na transparenty vedle ministrova či premiérova portrétu. Pro Módího je to každopádně první vážná ukázka, jakou sílu má původně satirické hnutí CJP. To vzniklo jako vtip teprve v květnu, kdy šéf Nejvyššího soudu přirovnal mladé Indy ke švábům a parazitům. Rychle však dokázalo vystihnout problémy, které indickou generaci Z tíží, a začalo žádat nápravu.
Popularita CJP vyletěla strmě nahoru, přestože nemá reálné stranické struktury ani regionální pobočky. „Švábi“ se stali hlasem současných dvacátníků a třicátníků, kteří po masivní podpoře hnutí na internetu vyrazili i do ulic a začali se víc zapojovat do politiky. „To je jeden z našich cílů,“ říká novinář, aktivista a jeden z hlavních zástupců CJP Saurav Das.
„Musíme zvýšit účast mládeže v politice, protože v současné době ji ovládají strýcové a tety, kteří se zajímají jen o svůj vlastní životní styl a nechápou potřeby naší generace. I odpověď musí být politická,“ dodal. Nápis „Generace alfa děkuje generaci Z“ na jednom z plakátů demonstrantů zase naznačuje, že oblíbená je CJP i mezi teenagery.
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Zatímco ještě v pátek se Módí na Instagramu obracel na své „mladé přátele“ a děkoval jim za „promyšlené návrhy“, už v sobotu jeho ministr podal demisi a premiér ji přijal. Trojnásobný předseda vlády v „největší světové demokracii“ přitom na lidové protesty obvykle nereaguje a kritici mu dlouhodobě vyčítají potlačování kritiků, opozice i náboženských menšin. Švábímu hnutí se ovšem vláda rozhodla vyjít vstříc.
Ministr totiž rezignaci oznámil krátce před třetím kolem jednání mezi zástupci CJP a představiteli vlády. Na straně studentů stál mimo jiné novinář Das, na straně kabinetu zase ministr zdravotnictví J. P. Nadda a jeden z nejbližších spolupracovníků premiéra Džiténdra Singh.
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Podle CJP vláda na schůzkách souhlasila s požadavkem, aby policie nevedla trestní stíhání proti účastníkům protestů a aby rodiny uchazečů o studium, kteří si vzali život, dostaly odškodnění. Čím dál silnější hnutí žádalo také celkové změny v indickém vzdělávacím systému. Nejde však jen o náročné a drahé přijímačky.
Indie má jednu z nejmladších populací na světě, lidí ve věku mezi patnácti a třiceti lety tam žije kolem 360 milionů. Přesto je až 40 procent absolventů do pětadvaceti let nezaměstnaných. Obecně je bez práce 20 procent Indů mezi dvaceti a devětadvaceti lety, uvádí stanice CNN.
Frustrovaná generace bez naděje na lepší budoucnost tak žádá pětasedmdesátiletého Módího, aby se o její problémy začal zajímat místo toho, aby proti nim posílal policisty s obušky a slzným plynem. Ostatně i vládě nakloněné zpravodajské kanály zpočátku o protivládních demonstracích neinformovaly a když už, tak negativně. Vykreslovaly je jako záškodníky financované pákistánskými teroristy.
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I na to však příznivci CJP dokázali rychle zareagovat a na sociálních sítích téměř v přímém přenosu odhalovali jejich lži, píše The Guardian. Sám Módí k nové síle na politické scéně celé týdny mlčel, a když protesty eskalovaly, vyhýbal se televizním kamerám. Poprvé se vyjádřil minulý čtvrtek. „Za uplynulé dva a půl měsíce od incidentu s únikem testů byla přijata řada účinných opatření. Odpovědní lidé byli zatčeni a jsou ve vězení. Naším hlavním úkolem bylo zajistit, aby studentům nepropadl školní rok,“ řekl.
Ještě předtím také varoval: „Ti, kteří se pokoušejí ohrozit budoucnost naší mládeže, nebudou ušetřeni.“ Teprve se však ukáže, jak stabilní je budoucnost jeho vlastní koaliční vlády, upozorňují analytici. Ministr školství Pradhán totiž patřil k nejvěrnějším členům kabinetu a Módího Indické lidové straně (BJP) pomohl získat klíčová křesla. Popularita Lidové strany švábů navíc pomohla probudit čím dál slabší indickou opozici.