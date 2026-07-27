Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Triumf švábů. Generace Z zahnala Módího do kouta, obětoval věrného ministra

Autor:
  17:30
Příznivci indické satirické Lidové strany švábů (CJP) oslavují v ulicích Nového...

Příznivci indické satirické Lidové strany švábů (CJP) oslavují v ulicích Nového Dillí rezignaci ministra školství Dharméndry Pradhána. (25. července 2026) | foto: Profimedia.cz

Indové oslavují vítězství poté, co ministr školství rezignoval. (26. července...
Indický ministr zdravotnictví Jagat Prakash Nadda (vlevo) s novinářem a jednou...
Příznivci indické satirické Lidové strany švábů (CJP) oslavují v ulicích Nového...
Indický premiér Naréndra Módí (22. června 2023)
25 fotografií
Indická mladá generace po týdnech protestů slaví první vítězství. Ministr školství Dharméndra Pradhán v sobotu podal demisi a premiér Naréndra Módí ji přijal. Ten přitom už léta jakoukoliv kritiku nejenže ignoruje, ale i aktivně potlačuje. Změnu přineslo až původně satirické hnutí s názvem Lidová strana švábů (CJP).

Ministru Pradhánovi srazil vaz skandál s otázkami, které se měly objevit u letošních přijímacích zkoušek na prestižní lékařské fakulty. Aktuální znění testů ještě před termínem zkoušek uniklo na veřejnost a údajně se začalo prodávat, což vedlo k tomu, že dva miliony studentů musely celým stresujícím procesem projít znova. Nejméně deset studentů navíc ze zoufalství spáchalo sebevraždu.

„Premiérovi jsem poslal rezignační dopis,“ napsal Pradhán v sobotu na sítích. „Švábi“ vzápětí oznámili, že končí s protesty, jež se navzdory policejním zásahům přelily z metropole i do dalších měst. „Všechny naše požadavky byly přijaty, a tak žádáme protestující, aby se stáhli a v poklidu se vrátili domů,“ vzkázala Lidová strana švábů a Pradhánovu rezignaci označila za triumf demokracie.

Indové pak ministrovu demisi ještě i v neděli mohutně slavili v ulicích. Vítězství, psali si na transparenty vedle ministrova či premiérova portrétu. Pro Módího je to každopádně první vážná ukázka, jakou sílu má původně satirické hnutí CJP. To vzniklo jako vtip teprve v květnu, kdy šéf Nejvyššího soudu přirovnal mladé Indy ke švábům a parazitům. Rychle však dokázalo vystihnout problémy, které indickou generaci Z tíží, a začalo žádat nápravu.

Příznivci indické satirické Lidové strany švábů (CJP) oslavují v ulicích Nového Dillí rezignaci ministra školství Dharméndry Pradhána. (25. července 2026)
Indové oslavují vítězství poté, co ministr školství rezignoval. (26. července 2026)
Indický ministr zdravotnictví Jagat Prakash Nadda (vlevo) s novinářem a jednou z tváří současných studentských protestů Sauravem Dasem (25. července 2026)
Příznivci indické satirické Lidové strany švábů (CJP) oslavují v ulicích Nového Dillí rezignaci ministra školství Dharméndry Pradhána. (25. července 2026)
Indický premiér Naréndra Módí (22. června 2023)
25 fotografií

Popularita CJP vyletěla strmě nahoru, přestože nemá reálné stranické struktury ani regionální pobočky. „Švábi“ se stali hlasem současných dvacátníků a třicátníků, kteří po masivní podpoře hnutí na internetu vyrazili i do ulic a začali se víc zapojovat do politiky. „To je jeden z našich cílů,“ říká novinář, aktivista a jeden z hlavních zástupců CJP Saurav Das.

„Musíme zvýšit účast mládeže v politice, protože v současné době ji ovládají strýcové a tety, kteří se zajímají jen o svůj vlastní životní styl a nechápou potřeby naší generace. I odpověď musí být politická,“ dodal. Nápis „Generace alfa děkuje generaci Z“ na jednom z plakátů demonstrantů zase naznačuje, že oblíbená je CJP i mezi teenagery.

Mladí jsou líní paraziti, rozohnil se soudce. Vztek zrodil stranu švábů, láká masy

Zatímco ještě v pátek se Módí na Instagramu obracel na své „mladé přátele“ a děkoval jim za „promyšlené návrhy“, už v sobotu jeho ministr podal demisi a premiér ji přijal. Trojnásobný předseda vlády v „největší světové demokracii“ přitom na lidové protesty obvykle nereaguje a kritici mu dlouhodobě vyčítají potlačování kritiků, opozice i náboženských menšin. Švábímu hnutí se ovšem vláda rozhodla vyjít vstříc.

Ministr totiž rezignaci oznámil krátce před třetím kolem jednání mezi zástupci CJP a představiteli vlády. Na straně studentů stál mimo jiné novinář Das, na straně kabinetu zase ministr zdravotnictví J. P. Nadda a jeden z nejbližších spolupracovníků premiéra Džiténdra Singh.

My jsme tu taky, volá mladá generace

Podle CJP vláda na schůzkách souhlasila s požadavkem, aby policie nevedla trestní stíhání proti účastníkům protestů a aby rodiny uchazečů o studium, kteří si vzali život, dostaly odškodnění. Čím dál silnější hnutí žádalo také celkové změny v indickém vzdělávacím systému. Nejde však jen o náročné a drahé přijímačky.

Indie má jednu z nejmladších populací na světě, lidí ve věku mezi patnácti a třiceti lety tam žije kolem 360 milionů. Přesto je až 40 procent absolventů do pětadvaceti let nezaměstnaných. Obecně je bez práce 20 procent Indů mezi dvaceti a devětadvaceti lety, uvádí stanice CNN.

Frustrovaná generace bez naděje na lepší budoucnost tak žádá pětasedmdesátiletého Módího, aby se o její problémy začal zajímat místo toho, aby proti nim posílal policisty s obušky a slzným plynem. Ostatně i vládě nakloněné zpravodajské kanály zpočátku o protivládních demonstracích neinformovaly a když už, tak negativně. Vykreslovaly je jako záškodníky financované pákistánskými teroristy.

Manželka a děti na obtíž. Nejlidnatější zemi táhne nezadaný, a není sám

I na to však příznivci CJP dokázali rychle zareagovat a na sociálních sítích téměř v přímém přenosu odhalovali jejich lži, píše The Guardian. Sám Módí k nové síle na politické scéně celé týdny mlčel, a když protesty eskalovaly, vyhýbal se televizním kamerám. Poprvé se vyjádřil minulý čtvrtek. „Za uplynulé dva a půl měsíce od incidentu s únikem testů byla přijata řada účinných opatření. Odpovědní lidé byli zatčeni a jsou ve vězení. Naším hlavním úkolem bylo zajistit, aby studentům nepropadl školní rok,“ řekl.

Ještě předtím také varoval: „Ti, kteří se pokoušejí ohrozit budoucnost naší mládeže, nebudou ušetřeni.“ Teprve se však ukáže, jak stabilní je budoucnost jeho vlastní koaliční vlády, upozorňují analytici. Ministr školství Pradhán totiž patřil k nejvěrnějším členům kabinetu a Módího Indické lidové straně (BJP) pomohl získat klíčová křesla. Popularita Lidové strany švábů navíc pomohla probudit čím dál slabší indickou opozici.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: Pokud v tomto kvízu neuděláte alespoň 75 procent, vraťte se do školy

Zkuste zabránit nepříjemnému překvapení.

Není od věci si čas od času připomenout, co jsme jsme učili během školní docházky v techničtěji zaměřených oblastech. Základní přehled není nikdy na škodu a sem tam si ho osvěžit pomůže tyto již...

Trump se na MS opět vetřel na foto s trofejí. Hráči ho míjeli rukou i pohledem

Donald Trump a Gianni Infantino společně na pódiu se slavícími španělskými...

Už by bylo hloupé se ptát, jestli to Donald Trump, prezident Spojených států amerických, dělá schválně. Když předával trofej mistrů světa španělským fotbalistům, opět zůstal na pódiu pro vítěze,...

V Náměšti se zřítil vrtulník, zemřela vojákyně. Venomy dočasně přestanou létat

Záchranné složky zasahují na 22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad...

V Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku se ve čtvrtek zřítil armádní vrtulník Venom, na jehož palubě bylo pět vojáků. Jedna příslušnice nehodu nepřežila. Na místo dorazil také ministr obrany Jaromír Zůna....

Dětská hvězda Kudláčková žije nelegálně v mobilním domku, líčí sousedé. Rekreace, hájí se

Premium
Bývalá dětská herečka Michaela Kudláčková vede spor se sousedy kvůli...

Někdejší dětská filmová hvězda Michaela Kudláčková se potýká s vyhroceným sporem. Bývalá herečka pobývá v mobilním domě ve vesnici Vyšehořovice u Prahy, kde objekt podle sousedů užívá k trvalému...

V Oděse se vesele paří i za války. Na pláže padají drony, místní se v nich šťourají

Ruský útok na nákladní loď s kukuřicí (19. července 2026)

Rusko čím dál častěji útočí na lodě s obilím, v Oděse za poslední dva měsíce zemřelo nejméně šestnáct lidí, nad plážemi explodují šáhedy... Ale ani to nedonutilo místní rekreanty, aby vyklidili pláže.

Předáno. Majitel si převzal od hasičů torzo 34. budovy, čeká ji náročná demolice

Hasiči přestali zkrápět vodou trosky částečně zřícené výškové budovy číslo 34 v...

Po téměř třech týdnech od rozsáhlého požáru 34. budovy v baťovském areálu ve Zlíně hasiči v pondělí uzavřeli jeden z nejnáročnějších zásahů letošního roku. Ve 14.30 předal krajský ředitel Hasičského...

27. července 2026  15:56,  aktualizováno  17:13

Policie kontroluje upravené motory elektrokol. Problémem jsou hlavně kurýři

Premium
Důsledná kontrola. Policisté se chystají zkontrolovat zaparkovaný e-moped....

Lidé si upravují motory a baterie elektrokol. Policie se zaměřila hlavně na kontrolu kurýrů, představují riziko v dopravě města. Hrozí nejen nehody, ale i vznícení baterií.

27. července 2026

V kempu na Pardubicku hořely karavany, stany i ubytovna. Jeden člověk se popálil

V kempu na Pardubicku hořely karavany, stany i ubytovna. Jeden člověk se...

Požár v kempu nedaleko Přelouče zaměstnal v pondělí hasiče i záchranáře. Jeden člověk se při pokusu o jeho uhašení popálil a skončil v péči zdravotníků. Podle vyšetřovatele za požárem stojí...

27. července 2026  16:54

Pohřeb se státními poctami, nebo státní pohřeb? Jak se Česko loučí s osobnostmi

Mše v katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha na posledním rozloučení s...

Pohřeb se státními poctami provází méně formalit než státní pohřeb. Pocty nabízí stát, ale hlavní slovo nad průběhem pohřbu má nejbližší rodina. Ta určuje, které pocty při rozloučení považuje za...

27. července 2026  16:50

Šílenost! Celá Odyssea na síti? Uniklou kopii filmu stihly zhlédnout 2 miliony lidí

Kanadský herec Elliot Page v Nolanově snímku Odyssea

Nový film Christophera Nolana Odyssea o víkendu unikl na sociální síť X a než byly dotyčné účty pozastaveny, zhlédly jej více než dva miliony lidí. S odkazem na média o tom informoval server stanice...

27. července 2026  16:49

Zemřela legenda horské služby na Šumavě. Ivan Blecha tam pomáhal bezmála 40 let

Ivan Blecha

Pomohl stovkám návštěvníků hor, když se dostali do nesnází nebo se zranili. Stejně tak naučil obrovské množství lidí lyžovat, protože byl výborný lyžař a instruktor. Členové Horské služby Šumava...

27. července 2026  16:48

Turek má plán, co dělat i bez funkce. Stále budu platnější než Fialova vláda, tvrdí

Premium
Filip Turek (Motoristé), poslanec a vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a...

Čestný prezident Motoristů Filip Turek se až do vyšetření své autonehody vzdal funkce vládního zmocněnce pro Green Deal a přestal docházet na ministerstvo životního prostředí i na jednání Babišova...

27. července 2026  16:45

Černý dým nad Ivančicemi. Požár zachvátil poštu, záchranáři ošetřili i několik dětí

Černý dým stoupal 27. července 2026 nad centrem Ivančic na Brněnsku.

Hustý černý dým začal odpoledne stoupat nad centrem Ivančic na Brněnsku. Plameny šlehaly ze střechy dvorní přístavby budovy České pošty. Hasiči kvůli požáru museli evakuovat několik lidí z blízkých...

27. července 2026  15:21,  aktualizováno  16:28

EU zabavila falešné zboží za 400 milionů korun, padělané nápoje byly i v Česku

ilustrační snímek

Evropské úřady zabavily při mezinárodní operaci padělané zboží v hodnotě přes 17 milionů eur (necelých 411 milionů Kč). Operaci vedla Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) ve...

27. července 2026  16:25

Dálnici D5 na Berounsku uzavřel požár návěsu

Požár návěsu na D5 u Žebráku na Berounsku (27. července 2026)

Dálnici D5 u Žebráku na Berounsku dnes odpoledne uzavřel požár návěsu s plastovými a kovovými náhradními díly do aut. Tahač se řidiči podařilo včas odpojit a popojet dopředu, událost se obešla bez...

27. července 2026  16:25

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Rumunsko reaguje na narušení vzdušného prostoru, vyhostilo člena ruské ambasády

ilustrační snímek

Rumunsko v pondělí nařídilo vyhoštění člena personálu ruského velvyslanectví. Od pátku do neděle rumunské stíhačky zničily tři drony, které vletěly do rumunského vzdušného prostoru. V pondělí kvůli...

27. července 2026  16:12

Vláda navrhla pro Milana Knížáka pohřeb se státními poctami, vdova souhlasí

Milan Knížák na tiskové konferenci v Galerii umění Karlovy Vary. (11. dubna...

Výtvarník Milan Knížák bude mít pohřeb se státními poctami, řekl po jednání vlády vicepremiér Karel Havlíček. Podmínkou podle něj je, že s tím bude souhlasit rodina. A vdova Marie Knížáková souhlasí....

27. července 2026  14:46,  aktualizováno  16:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.