V Indii uhynul milovaný krokodýl. Podle legendy byl vegetarián

Samička svůj život strávila u hinduistického chrámu ve vesnici Ananthapura, kde ji místní občané krmili rýží a dalšími rostlinnými pochoutkami. Indové turistům vyprávějí legendu, že se Babija v přilehlém jezeře objevila krátce poté, co britský koloniální důstojník v chrámu zastřelil jiného krokodýla.

Z jeho nástupkyně se vyklubala vegetariánka, a lidé ji proto začali uctívat. Krokodýl je přitom obvykle zapřisáhlý masožravec a i místní veterináři oblíbenou pověst vyvracejí s tím, že je jezero plné ryb a hadů. Vesničané však trvají na tom, že se tam chodili koupat bez obav z toho, že je krokodýl sežere.

Tvrdí také, že Babija poslechla kněze, když jí řekl, aby se z chrámu odebrala zpět do svého domova. A že po svatostánku bloumala i po nocích. Ať už je pravda jakákoliv, z Babiji se časem stal milovaný maskot a pro mnoho věřících nebyla návštěva chrámu kompletní, pokud ji alespoň nezahlédli.

A tak když zemřela, naposledy se s ní přišly rozloučit tisíce lidí. Zvíře se podle listu The Times dožilo pětasedmdesáti let. Během smutečního obřadu ho vystavili v prosklené rakvi a posléze uložili do země nedaleko chrámu. Krokodýla, který byl prý reinkarnací samotného boha, na poslední cestě vyprovodily nezbytné náboženské rituály.