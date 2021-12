Křesťané v Indii čelí rostoucímu násilí. Bičem je nový zákon proti konverzím

Křesťanským centrem ve městě Indaur v indickém státě Madhjapradéš se nesl zpěv oslavných hymnů, když se náhle prudce otevřely dveře. Dovnitř se nahrnul roj mužů v rouchách barvy šafránu. Začali bít shromážděné lidi. Házeli ženy na zem a vykřikovali hinduistická hesla.

Brzy dorazila policie. Útočníky nechala na pokoji. Místo toho strážci pořádku zatkli a uvěznili přítomné pastory a další církevní hodnostáře. Obvinili je z porušení nově schváleného zákona, který zakazuje náboženské konverze.

Podle listu The New York Times je incident z Indauru jedním z mnoha případů vyjádření protikřesťanských nálad, které se v druhé nejlidnatější zemi světa ve stále vyšší míře objevují. Hinduističtí nacionalisté pálí křesťanskou literaturu, útočí na církevní školy a napadají věřící. V mnoha případech jim napomáhají policisté a členové prohinduistické vládní strany BJP premiéra Naréndry Módího.

„Dávejte pozor na aktivity křesťanských misionářů,“ stálo v nedávno uniklém dopise nejvyššího policejního úředníka v Čhattisgarhu jeho podřízeným. V jiném úředním dokumentu okresní správce města Baghpat upřel křesťanům právo slavit Vánoce.

Podle zprávy Evangelického společenství Indie se jen ve státě Karnataka odehrálo 39 případů násilností pro křesťanům. Od roku 2014, kdy premiér Módí nastoupil do funkce, se podle skupiny počet nenávistivých útoků vůči křesťanům zdvojnásobil.

Situace je pro křesťany zvláště trýznivá na severu země, který je baštou BJP. V izolovaných, odlehlých vesnicích nacionalističtí hinduisté zabraňující příslušníkům jiné víry, aby využívali místní studny nebo navštěvovali sousedy. Ve vesnici Bilawar Kalan zavedli pokutu v přepočtu 130 dolarů pro každou rodinu, která do své domácnosti vpustí křesťany.

Starší vesnice neskrývají, že nátlakem se snaží, aby křesťané přijali hinduistickou víru. „Děláme to, abychom je přinutili vrátit se zpět do společnosti. Kdybychom nezasáhli, přiměli by ke konverzi celou tuto oblast,“ vysvětlil jeden z vůdců vesnice a člen BJP Meš Lal Čančal.

Osm indických států přijalo zákony proti konverzi, přičemž Karnataka se připravuje k nim připojit. Za porušení zákazu konverze jedince „násilným“ nebo „podvodným“ a „lákavým“ způsobem hrozí vysoké pokuty, provinilci mohou strávit i několik let ve vězení.

Zákony míří mimo jiné proti takzvanému džihádu lásky, ze kterého jsou obviňováni muslimové. Hinduističtí nacionalisté je podezírají, že si berou hinduistky, aby je pak donutili konvertovat k islámu.

Křesťané jsou především obviňováni, že zneužívají chudoby mnohých Indů, kterým nabízí za konverzi úplatky. Církve obvinění odmítají. Mezi konvertity často bývají takzvaní nedotknutelní (dalitové), kteří stojí mimo hinduistický kastovní systém a jsou považováni za nižší, podřadnou společenskou třídu. Přestupem k křesťanství či k islámu si mohou zvýšit svůj společenský status.

Církve si stěžují, že zákony proti konverzím pošlapávají jejich právo na svobodu vyznání. Země se oficiálně hlásí k principům sekularismu, BJP ale podle listu The New York Times usiluje o hlasy hinduistů, čemuž slouží právě spojování národní identity s konkrétním náboženstvím. Křesťané tvoří asi dvě procenta populace, hinduisté 80 procent.

„Stejně jako mají terorismus, kterým mohou bít muslimy,“ podotýká bývalý činitel katolické církve v Dillí, otec Dominic Emmanuel, „mají konverze, kterými mohou mlátit křesťany.“

Z toho, že se pod rouškou charity snaží obrátit chudé hinduisty na křesťanství, obviňují hinduistické organizace i náboženskou kongregaci založenou Matkou Terezou. Indická vláda už jí odebrala povolení, aby mohla čerpat prostředky ze zahraničí. Tím jí zablokovala cestu k hlavnímu finančnímu zdroji, na němž charitativní organizace závisí při realizaci svých programů na podporu chudých, informovala agentura Reuters.

Organizace Open Doors, která vydává každoroční přehledy států, které nejvíce pronásledující křesťany, zmiňuje Indii jako jeden z hlavních příkladů znepokojivého trendu růstu náboženského nacionalismu a s ním související perzekuce jiných náboženství. Nejhorší situace pro křesťany ale stále bývá v zemích, kde se vyskytuje radikální islamismus.