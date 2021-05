Nedá se to vydržet. Indická města se dusí v pachu hořících mrtvol

Pracovníci venkovního krematoria v centru Hajdarábádu mají v posledních dnech napilno. Od rána do večera staví pohřební hranice pro oběti covidové katastrofy.

„Teď na hranici nalije trochu nafty, aby to rychleji hořelo,“ říká reportérovi portálu The Hindu G. Ramulu, který ze svého balkonu pozoruje čilý ruch v areálu krematoria. A skutečně: k haldě dřeva nad tělem v bílé látce přiběhne muž s kanystrem a k nebi se ihned vzepnou plameny.

Jak počty kremací v desetimilionovém městě neustále rostou, obyvatelé se čím dál častěji zavírají doma a snaží se utěsnit okna. Nejen kvůli obavám z nákazy, ale především kvůli nesnesitelnému pachu pálícího se masa.

„Můžeme tady stát jen díky tomu, že vítr vane směrem od nás. Kdyby to foukalo k nám, nedalo by se to vydržet. Pach hořícího masa je strašně silný. K večeru, kdy se pálí víc než přes den, se to vždycky zhorší,“ popisuje bankovní úředník G. Goverdhan, který žije v apartmánovém komplexu v sousedství jiného krematoria.



Místní si stěžují, že štiplavý kouř všechny stromy v okolí obarvil na hnědo. „Těla se tu pálí 24 hodin denně, sedm dnů v týdnu. Nejde jen o zápach. Na šaty, auta, na cokoliv, co je venku dopadají částečky popela. Za posledních dvacet dní se to hodně zhoršilo,“ naříká další obyvatel hlavního města indického státu Telangána.

Podobná svědectví přicházejí dnes i z dalších měst, která poslední vlna koronaviru zasáhla nejvíce. „Celý den a celou noc jsme obklopeni pachem hořícího masa a nářkem truchlících rodin,“ posteskl si pro NBC News Jyot Jeet, který v Novém Dillí vede sikhskou charitu zajišťující chudým lidem a bezdomovcům zdravotní péči a v případě úmrtí i pohřeb.

Druhá vlna epidemie navíc nepolevuje, oficiální počet nakažených a mrtvých stále roste. Indie za úterý vykázala rekordních 382 315 infikovaných 3 780 mrtvých s covidem. Skutečná čísla jsou ovšem zřejmě daleko vyšší.



„Jsme svědky ohromného nárůstu úmrtí starých lidí. Podle mě také podlehli covidu, ale protože umírají doma a nejsou testováni, tak se nezapočítávají,“ řekl listu The Times Sajíd Faizi pracovník muslimského pohřebiště ve městě Lakhnaú.

27. dubna 2021

V úterý počet oficiálně potvrzených případů nákazy koronavirem překročil 20 milionů. Indie je teprve druhou zemí světa (po USA), která tuto nelichotivou hranici pokořila a podle matematického modelu by ve středu pandemie měla dosáhnout vrcholu druhé vlny. V důsledku rychlejšího šíření viru, než prognostici očekávali, se tak stalo o několik dní dříve, než byl předchozí odhad.



V úterý do Dillí také dorazily dva vlaky přezdívané „Kyslíkový expres“, které přivezly zásoby zdravotnického kyslíku do přetížených nemocnic. Do různých částí Indie rozvezlo kontejnery s kyslíkem už 25 vlaků.

Vláda premiéra Nárendry Módího kvůli výpadkům v dodávkách kyslíku čelila těžké kritice. Kabinet se hájí, že druhá nejlidnatější země světa má dostatek zásob kyslíku, problémy v zásobování jsou ale údajně důsledkem dopravních komplikací.