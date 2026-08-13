VIDEO: Výboj z transformátoru zabil v Indii krávu. Místní napadli konstrukci holemi

Ve videu skupina mužů útočí dlouhými dřevěnými holemi na transformátor, zatímco pod nimi leží bezvládná kráva. Podle informací ze sociálních sítí zvíře zabil elektrický proud vycházející z přístroje.
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Indové mají kraví sanitky. Rostoucí zápal ochránců skotu vyvolává spory
V zemědělských a bytových čtvrtích v Indii jsou často transformátory nedostatečně zabezpečeny. Dráty a další elektrické vybavení představují riziko i pro lidi.
V hinduismu kráva symbolizuje nezištnou pomoc, tudíž zasluhuje úctu a ochranu. Skot v Indii chrání zákon, většina států přijala regulace, které upravují nebo zakazují porážku porážku hovězího dobytka.
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