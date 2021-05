Koronavirus uškodil Módímu, volby v Západním Bengálsku vyhráli jeho odpůrci

Módího nacionalistická hinduistická strana se udržela u moci ve státě Ásám, v dalších třech státech, které byly ve hře, ale neuspěla. Volby byly bedlivě sledovány kvůli tomu, zda se na nich projeví neúspěšná snaha Módího vlády zastavit šíření nemoci covid-19 v zemi.

Indie v posledních deseti dnech zaznamenává denní přírůstky nákazy koronavirem přesahující 300 000 případů. V neděli byl evidován rovněž rekordní nárůst 3 689 úmrtí pacientů nakažených koronavirem. Nemocnice se potýkají s nedostatkem lůžek, kyslíku a léků. Podle kritiků k šíření infekce přispěla v poslední době i masová předvolební shromáždění.



Ve státě Bangla (Západní Bengálsko), kde žije početná muslimská menšina, vítězí po sečtení téměř všech výsledků centristická strana Kongres Trinamúl vedená Mamatou Banerdžíovou. Ta v 90milionovém státě, jedním z nejlidnatějších v zemi, vládne již od roku 2011.

Připsat by si mohla více než 200 z 294 křesel místního zákonodárného sboru. „Je to vítězství lidu státu Bangla, je to vítězství demokracie,“ řekla Banerdžíová svým stoupencům. Módího strana bude v Západní Bengálsku hlavní opoziční stranou s téměř 80 křesly, což je značný pokrok – v roce 2016 získala BJP křesla jen tři, napsal server BBC News.

Volby se konaly rovněž v jihoindických státech Kérala a Tamilnádu. V Tamilnádu zvítězila hlavní opoziční strana DMK v čele s vůdcem M.K. Stalinem, který byl pojmenován na počet zemřelého sovětského diktátora. V Kérale se u moci udržela levicová koalice; aliance vedená BJP nezískala jediný mandát, napsal server BBC News.