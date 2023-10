Roztržka kvůli slovům o vraždě graduje, Indie žádá Kanadu o stažení 40 diplomatů

S odkazem na dobře informované zdroje to v úterý uvedl list The Financial Times (FT). Podle jednoho z těchto zdrojů Dillí Ottawě pohrozilo, že diplomatům, kteří zemi včas neopustí, odebere imunitu.

Ani jeden z diplomatických sborů se k tvrzení FT nevyjádřil. Indie již dříve uvedla, že bude usilovat o paritu v počtu a pozicích na velvyslanectvích.

Kanada má na konzulátu v Dillí o desítky více diplomatů než je těch indických v Kanadě. Důvodem je zhruba 1,3 milionu obyvatel Kanady, kteří se hlásí k indickým kořenům, píší FT.

Před zhruba dvěma týdny se kanadští diplomaté v Indii stali terčem výhrůžek na sociálních sítích. Kanadský zastupitelský úřad se proto rozhodl, že dočasně „upraví“ počet svých zaměstnanců v zemi.

Indie týž den pozastavila vízové služby pro kanadské občany kvůli bezpečnostním hrozbám, jimž podle Dillí čelí zaměstnanci indických diplomatických misí v Kanadě.

Kanadský občan Hardeep Singh Nijjar byl zastřelen 18. června před sikhským chrámem ve městě Surrey v provincii Britská Kolumbie. V roce 2020 ho indická vláda označila za teroristu, neboť podporoval vznik nezávislého sikhského státu Chálistánu v oblasti indického Paňdžábu.

Indická vláda již dříve odmítla tvrzení Kanady, že se agenti indických tajných služeb mohli podílet na Nijjarově násilné smrti.