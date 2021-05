Rakousko zakázalo lety a vstup turistů z Británie. Bojí se indické mutace

Na rakouském seznamu „států s variantami viru“ se Británie přiřadila k Brazílii, Indii a Jihoafrické republice. Z těchto zemí jsou příjezdy povoleny jen ve velmi omezeném počtu případů.



„V zásadě smí do země vstoupit jen rakouští občané a lidé, kteří mají v Rakousku trvalý pobyt nebo tu obvykle pobývají,“ uvedlo rakouské ministerstvo zdravotnictví.

Cesty z Británie do Rakouska jsou možné také z humanitárních důvodů nebo v případech, kdy je to v národním zájmu. Zákaz turistických cest do Rakouska z ostrovního království platí od úterý, ale přílety budou zakázány až od 1. června.

Rakouské ministerstvo zdravotnictví se v prohlášení odvolává na Světovou zdravotnickou organizaci (WHO) a anglický úřad veřejného zdraví, které považují mutaci s označením B.1.617.2, poprvé odhalenou v Indii, za „znepokojující variantu“.



V Británii v posledních dnech opět rostou počty nově nakažených, ale celkově je počet nakažených stále nízký. Počet pacientů s covidem-19 v nemocnicích minulý týden klesl na nejnižší úroveň od září. Rychle však rostou ohniska varianty B.1.617.2.

Vídeň svým krokem následovala Berlín

Británie se totiž minulý pátek vrátila také na německý seznam oblastí s mutacemi koronaviru. Toto nejpřísnější hodnocení znamená, že volně cestovat z Británie do Německa nemohou ani plně očkovaní či ti, kteří covid-19 již prodělali. Povinná je bez výjimky dvoutýdenní karanténa, kterou nebude možné zkrátit ani dodatečným testem.

V samotném Rakousku je epidemie na ústupu. V zemi s necelými devíti miliony obyvatel přibylo za posledních 24 hodin 398 infikovaných a čtyři úmrtí. Alpská země má také malý počet výskytů indické varianty koronaviru.