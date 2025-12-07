„Dnešek je velmi bolestným dnem pro nás všechny v Góa. Velký požár v (obci) Arpora stál život třiadvacet lidí,“ napsal na síti X hlavní ministr vlády státu Góa Pramód Savant, který přislíbil důkladné vyšetření tragédie.
„Viníci budou potrestáni nejpřísnějším způsobem, který umožňuje zákon,“ uvedl ministr, který se vydal na místo neštěstí ležící asi 25 kilometrů od metropole státu Panadži. Hořet začalo okolo půlnoci místního času (v sobotu před 20:00 SEČ).
Podle Savanta jsou mezi mrtvými tři nebo čtyři turisté, většina obětí jsou zaměstnanci podniku. Tři lidé zemřeli na popáleniny, ostatní udušením. Místní média citovala policejního šéfa Aloka Kumara, podle něhož požár patrně zavinil výbuch plynové láhve.
Góa leží na západním pobřeží Indie a patří k regionům nejvíce vyhledávaným turisty. Savant řekl, že událost se stala v době vrcholící turistické sezony.
