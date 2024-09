Indičtí turisté a studenti začali dobývat svět. Nahrazují Číňany na ústupu

Úkol v Lozicích: hlídat mosty. Novohradka hrozí zaplavit náves

Kamenný most, železný most, splav. A zase znovu. Kamenný most, železný most, splav. Trojice dobrovolných hasičů v Lozicích na Chrudimsku uprostřed hustého deště před jedenáctou hodinou večer stále...