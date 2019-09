Batole přežilo pád z jedoucího auta. Rodiče to zjistili až o hodinu později

Indická rodina se vracela v neděli večer otevřeným džípem domů z návštěvy indického chrámu nacházejícího se v oblasti Palani. Po stovce ujetých kilometrů matka s dítětem v náručí usnula.

Vůz najel do ostré zatáčky, kde se často pohybuje na silnici volně divoká zvěř, a dívka své matce spadla z klína. Tento incident v místě, kde holčička vypadla z auta, zachytila pouliční kamera.

Miraculous escape for toddler after falling off a vehicle on forest highway in Kerala - The Hindu https://t.co/nQuvW2HFNr #Allah bless this baby with healthy life