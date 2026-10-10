Úřady zadržely v letadle mířícím do indické metropole také tři hlavní představitele CJP. Oficiální počet zatčených policie dosud nezveřejnila. Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva vyzval Indii k bezpodmínečnému propuštění všech bezdůvodně zadržených.
Úředník indického ministerstva vnitra, který si přál zůstat v anonymitě, sdělil Reuters, že v Dillí bylo zadrženo více než 2 000 lidí. Podle AFP však indický list The Hindu uvádí, že od začátku dne bylo zatčeno přes 5 000 protestujících, a jeden z lídrů CJP hovoří dokonce o 15 000 zadržených.
„Jsme znepokojeni informacemi o masovém zatýkání v Indii... před a během rozsáhlých demonstrací v Dillí,“ uvedl mluvčí Úřadu vysokého komisaře OSN.
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„Vyzýváme úřady, aby zajistily, že právo na pokojné shromažďování bude plně respektováno a zaručeno. Jakékoli omezení uvalené na pokojné demonstrace musí splňovat přísná kritéria nezbytnosti a přiměřenosti,“ dodal s tím, že všichni bezdůvodně zadržení musí být propuštěni.
Úřady ještě před vypuknutím demonstrací v hlavním městě zahájily sérii kroků ve snaze protesty zastavit. Po celém městě bylo například od pátku nasazeno přes 20 000 policistů. V centru města přerušili mobilní internetovou síť a uzavřeli desítky stanic metra.
Prověřování voličských seznamů
Protesty, které se v Indii konají již několik týdnů, souvisejí s celostátním prověřováním voličských seznamů, jež úřady zahájily loni. Kritici tvrdí, že v jeho důsledku byly ze seznamů vyřazeny miliony oprávněných voličů. Volební komise naopak uvádí, že cílem kontroly je odstranit duplicitní či zemřelé voliče a ty, kteří už nesplňují podmínky pro účast ve volbách.
Komise i vládnoucí Indická lidová strana (BJP) premiéra Naréndra Módího odmítají tvrzení, že úpravy seznamů mají tuto stranu zvýhodnit.
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Vůdce opozice v dolní komoře Ráhul Gándhí navzdory zatýkání vyzval veřejnost, aby se nenechala zastrašit tvrdým zásahem úřadů a pokračovala v mobilizaci.
„Pokračujte v protestech,“ apeloval na sociálních sítích. „Pane premiére Naréndro Módí, dělejte si, co chcete. Zatkněte vůdce, zatkněte mladé lidi, zatkněte nás všechny, neustoupíme,“ dodal.