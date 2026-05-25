Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Mladí jsou líní paraziti, rozohnil se soudce. Vztek zrodil stranu švábů, láká masy

Autor:
  14:04
Jste nezaměstnaní, líní a pořád online? Vstupte do Lidové strany švábů. Satirické hnutí, jež vzniklo 16. května v Indii, učinilo z neoblíbeného hmyzu symbol vzdoru a přilákalo miliony zájemců. A to poté, co se šéf Nejvyššího soudu o mladé generaci zmínil jako o „švábech a parazitech“. Svá slova vzal zpět, potlačovaná frustrace mladé generace bez budoucnosti už se ovšem nezadržitelně drala na povrch.
V Indii vznikla satirická Strana švábů. (21. května 2026)

V Indii vznikla satirická Strana švábů. (21. května 2026) | foto: Cockroach Janta Party / Facebook

V Indii vznikla satirická Strana švábů. (17. května 2026)
V Indii vznikla satirická Strana švábů. (21. května 2026)
Indický premiér Naréndra Módí (22. června 2023)
Německý kancléř Friedrich Merz navštívil Indii a setkal se s indickým premiérem...
7 fotografií

„Najdou se mladí lidé, kteří jsou jako švábi – neseženou si práci a v profesním světě nemají žádné místo. Někteří z nich se stávají novináři, jiní se angažují na sociálních sítích, začnou se tvářit jako aktivisté za právo na informace nebo něco jiného a útočí na všechny kolem,“ pronesl v polovině května předseda indického Nejvyššího soudu Surya Kant.

Hned o den později svá slova korigoval s tím, že myslel jen ty mladé Indy, kteří se snaží pomocí „falešných a padělaných titulů“ proniknout do svých profesí, přičemž odkazoval na konkrétní příklad právníka, který se svého postupu v kariéře pokusil dosáhnout pomocí petice. Tito lidé prý opravdu jsou „parazité“. Na mladou generaci obecně je ovšem Kant prý velmi hrdý a vnímá ji jako „pilíř“ vyspělé Indie.

Vlnu, kterou spustil, už tím však nezastavil. Jeho poznámky rozhořčily generaci Z i mileniály od Džajpuru po Bengalúru a málokde je nyní šváb populárnější než v Indii. Nová Lidová strana švábů (CJP) v počtu příznivců brzy předstihla i vládnoucí Indickou lidovou stranu (BJP) premiéra Naréndry Módího. Její jméno ostatně také CJP paroduje. Jen na Instagramu CJP zhruba za týden získala necelých 23 milionů sledujících, přičemž BJP tam má „jen“ 9,3 milionu fanoušků.

Nová strana rychle získala příznivce:

jaddu_arts

Cockroachjantaparty Wheat Art
Follow for more Art @jaddu_arts
.
.
.
#jadduarts #cockroachjantaparty #art #trending #politics

22. května 2026 v 17:28, příspěvek archivován: 25. května 2026 v 11:02
oblíbit odpovědět uložit

Na Facebooku má vládní strana větší podporu, a to 18 milionů, ovšem příznivci Lidové strany švábů tam zase založili nepřeberné množství skupin, regionálních „poboček“ a fanouškovských stránek, jimiž se ke švábí straně hlásí. Uvozovky jsou namístě, CJP totiž není skutečná politická strana, ale satirické online hnutí.

Ani jeho zakladatel, třicetiletý absolvent Bostonské univerzity a specialista na politickou komunikaci Abhijeet Dipke, však nečekal, jaký bude mít jeho vtip dopad. Přihlašovací formulář do strany okamžitě vyplnily desetitisíce lidí a hashtag #MainBhiCockroach („i já jsem šváb“) zaplnil sociální sítě.

„Mladí lidé jsou opravdu frustrovaní a vláda nebere jejich obavy v potaz,“ vysvětluje Dipke. Jeho hnutí má ohlas i v offline světě, kde se fanoušci mířící na demonstrace, ale i čištění špinavých řek převlékají za šváby a logo CJP hrdě propagují. „Zabývá se problémy celé země,“ míní jednadvacetiletá studentka z Dillí Amrita Singhová o nové straně.

Mýty o generaci Z: Nejsou líní ani neloajální, jen mají jiné priority

„Myslím si, že začali jako satira, ale moc se mi líbí směr, kterým se ubírají,“ říká pro CNN další studentka Sristhi. „Mladí lidé potřebují platformu, kde můžeme předkládat své požadavky, protože většina politických stran nějak… opomíjí problémy, které jsou skutečně důležité,“ dodává.

Podle vládních údajů loni činila nezaměstnanost patnáctiletých až devětadvacetiletých Indů 9,9 procenta, přičemž v městských oblastech vzrostla na 13,6 procenta. Mezi absolventy vysokých škol do pětadvaceti let pak je nezaměstnanost až 40 procent. Soudcova slova tak namíchla všechny, kteří se v současné Indii snaží přežít, protože systém ještě nezareagoval na fakt, že má v populaci celou generaci vzdělaných vysokoškoláků bez práce či naděje na lepší budoucnost.

„Politická strana pro lidi, které systém zapomněl započítat“, „Hlas líných a nezaměstnaných“, zní další popisy Lidové strany švábů. „Chcete se přidat k Lidové straně švábů? Kritéria pro přijetí jsou: Být nezaměstnaný, líný, chronicky online a umět profesionálně nadávat,“ vábí CJP nové členy. Pochval se iniciativě dostalo i od lídrů opozice. „Nekontrolujeme náboženství, kastu ani pohlaví,“ hlásí také švábí strana s odkazem na kroky Módího vlády.

Mladým Indům slibovali prosperitu. Místo ní čelí rekordní nezaměstnanosti

Ta totiž dlouhodobě čelí kritice, že v sekulární Indii šlape po základních lidských právech všech, kteří nepatří mezi hinduisty. Největší demokracie světa také čelí úpadku, pokud jde o svobodu slova a médií, na což CJP také reaguje a s některými provládními médii odmítá komunikovat.

„Lidé u moci si myslí, že občané jsou švábi a parazité. Měli by vědět, že švábi se množí na hnijících místech. A přesně tím dnes Indie je,“ říká Dipke pro Al-Džazíru. Úřady nicméně na satirickou formu protestu rychle zareagovaly a „v souladu se zákonnou povinností“ pro indické oči zneviditelnily účet strany na síti X. Později také zablokovaly její účet na Instagramu – a k tomu i osobní účet zakladatele Dipkeho.

Ten však oba účty rychle nahradil a cenzorům vzkázal, že zapomněli na vlastnost, kterou jsou reální švábi proslulí. A sice že přežijí i jadernou katastrofu (byť o tom někteří vědci v posledních letech pochybují). Také na X se do pár minut objevil nový účet strany s názvem „Šváb je zpět“. Obvykle ne právě populární hmyz na obrázku CJP svírá pěst a vzkazuje: „Mysleli jste si, že se nás zbavíte? Lol.“

„Zapomněli jste, co umí švábi nejlíp. Přežít,“ vzkazuje zakladatel strany těm, kteří mu zablokovali přístup jak na web Strany švábů, tak na jeho osobní účet na sociálních sítích:

abhijeetdipke

Many hacking attempts were made, and I lost access to my personal account and @cockroachjantaparty. But now we are back. Because that’s what we always do.

#cockroachjantaparty

24. května 2026 v 2:11, příspěvek archivován: 25. května 2026 v 10:54
oblíbit odpovědět uložit
Vstoupit do diskuse

Česká islamofobie i Masaryk. Kalhousová popisuje, proč Češi v podpoře Izraele vybočují

Nejčtenější

Fotografií roku Czech Nature Photo 2026 se stal výmluvný snímek „Evoluce“

Fotografie roku „Evoluce“, autor Petr Bambousek, vítěz Czech Nature Photo 2026

Na dvě stovky vybraných snímků přírody z celého světa, které pořídili čeští a slovenští fotografové a přihlásili je do jubilejního 10. ročníku fotografické soutěže Czech Nature Photo, se v podvečer...

Česko má novou královnu krásy. Miss Czech Republic 2026 je Lucie Pisková

Miss Czech Republic 2026 Lucie Pisková (23. května 2026)

Novou Miss Czech Republic 2026 je Lucie Pisková (22). Ve finálovém rozstřelu byla s Eliškou Kukačovou. Během slavnostního finálového galavečera vyhlásili také držitelky dalších titulů, díky nimž...

Daniel Landa ukázal rozbité okno svého domu. Uberte trochu, vzkázal

Daniel Landa během představení nového nastudování muzikálu Tajemství v Divadle...

Zpěvák Daniel Landa (57) zveřejnil fotografii rozbitého okna svého domu a připojil k ní stručný, ale výrazný komentář. Jeho slova rozpoutala na Facebooku debatu o agresi ve společnosti, rostoucím...

V pražských Záběhlicích se srazil elektrobus s tramvají, mnoho zraněných

Srážka tramvaje a autobusu MHD v pražských Záběhlicích. (19. května 2026)

V pražských Záběhlicích se srazila tramvaj s autobusem. Záchranáři ošetřili 18 zraněných, hasiči vyprošťovali jednoho ze zaklíněných řidičů. Záchranka aktivovala takzvaný traumaplán. Policie už...

Na brněnském náměstí se hodovalo, tancovalo, ale i uráželo

Na akci Brno u jednoho stolu se podává klobása, pije se pivo i moravské víno....

Stovky sudetských Němců i česky hovořících Brňanů odpoledne usedly k dlouhému stolu v centru Brna na Moravském náměstí. Sousedskou slavností a hodováním pod širým nebem zde pokračoval páteční program...

Tragédie v Táboře. Student zkolaboval před maturitou, už ho neoživili

ilustrační snímek

Táborští kriminalisté prověřují úmrtí mladého muže, ke kterému došlo v pondělí ráno před jednou ze školních budov ve městě, uvedla policejní mluvčí Lenka Krausová. Byl to student místní střední školy...

25. května 2026  14:11,  aktualizováno  14:32

Vláda přitvrzuje vůči uprchlíkům z Ukrajiny. Říká, že bojuje proti „dávkové turistice“

Přímý přenos
Schůze vlády. Na snímku Andrej Babiš a Petr Macinka. (25. května 2026)

Dočasná ochrana pro uprchlíky z Ukrajiny před válkou, kterou rozpoutalo Rusko, má zaniknout lidem, kteří se budou zdržovat mimo státy schengenského prostoru déle než 30 dnů. Ochrana má zaniknout také...

25. května 2026,  aktualizováno  14:31

„Nebýt jí, Rusové by byli v Berlíně.“ Ves na jihu Ukrajiny odolává déle než Kartágo

Ukrajinská ves Mala Tokmačka je po celou dobu války u frontové linie. Přesto v...

Ukrajinští vojáci bránící frontovou vesnici Mala Tokmačka v Záporožské oblasti nad touto obcí drží nepřetržitě kontrolu už déle než 1 500 dní a vytvořili tím národní rekord. V pondělí to napsal...

25. května 2026  14:31

Policie zadržela šéfa ruské církve v Česku. Podezírá ho z převozu zakázaných látek

Aktualizujeme
Emeritního metropolitu ruské pravoslavné církve Ilariona zadrželi policisté v...

Emeritního metropolitu ruské pravoslavné církve Ilariona zadrželi v Česku cestou z Karlových Varů. Je podezřelý z převozu zakázaných látek, píše telegramový kanál Ilariona. Duchovní to odmítá,...

25. května 2026  14:24,  aktualizováno  14:31

Psycholog o „výslechu“ žáků: Selhal způsob, ne otázky, chyběl i odkaz na pomoc

Premium
ilustrační snímek

Plošné testování žáků podle dětského psychologa Ondřeje Mikauše selhalo hlavně v komunikaci. Dětem chybělo vysvětlení i možnost citlivé otázky směřující na jejich rodinné zázemí a duševní zdraví...

25. května 2026  14:29

Lidé hledají jistotu cen energií. Pražská plynárenská zlevnila tříletou fixaci plynu

Ve spolupráci
Stabilní náklady na energie zůstávají pro české domácnosti jedním z hlavních...

Dodavatelé energií v Česku reagují na vývoj cen a upravují nabídky fixovaných tarifů. Ceny energií včetně zemního plynu jsou totiž pro české domácnosti jedním z hlavních témat. Lidé stále častěji...

25. května 2026  14:27

Drzou zákaznici vyhnal baseballovou pálkou. Nejvýš přestupek, přehodnotil soud

Vstupní dveře obchodu, ve kterém došlo k incidentu mezi zákaznicí a prodejcem

Vietnamský obchodník, který s pálkou v ruce vyhnal z prodejny opovážlivou zákaznici, mohl spáchat maximálně přestupek. V pondělí o tom rozhodl Obvodní soud pro Prahu 1. Muže původně potrestal...

25. května 2026  14:27

Advokát Titz z bitcoinové kauzy vypovídal na policii. U výslechu byli i Blažek a Daňhel

U Městského soudu v Brně pokračuje projednávání kauzy kolem přidělování...

Advokát Kárim Titz, který čelí stíhání v kauze bitcoinového daru státu, v pondělí vypovídal na policii. Výslech nechtěl komentovat. V pobočce Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) v...

25. května 2026  11:58,  aktualizováno  14:16

Naprosto nečekané, řekli o smrtelném útoku slona na plachou samici zoologové

Slonice Ulu ze zlínské zoo oslavila 20. narozeniny.

Zoologové a chovatelé zlínské zoologické zahrady vyhodnotili kamerové záznamy z oblasti Karibuni. Slon Jack podle nich napadl samici Ulu zcela nečekaně, předtím mezi nimi k žádnému konfliktu nedošlo....

25. května 2026  14:12

Žena pobodala přítele, pak se snažila zmást policii falešnými stopami

ilustrační snímek

Na falešnou stopu se podle policie pokusila svést vyšetřovatele žena ze Šumperska, která je nyní obviněna z pokusu o vraždu. Kriminalistům tvrdila, že na jejího přítele zaútočil cizí muž, ve...

25. května 2026  13:33,  aktualizováno  14:10

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Koalice má nový návrh k ČT. Osvobozeni od placení poplatků mají být lidé nad 75 let

Přímý přenos
Před Úřadem vlády se sešli lidé k dalšímu protestu proti rušení poplatků České...

Před Úřadem vlády se sešli lidé k dalšímu protestu proti rušení poplatků České televizi a Českému rozhlasu. „Nyní nesmíme mlčet,“ řekl předseda spolku Milion chvilek pro demokracii Mikuláš Minář....

25. května 2026  6:26,  aktualizováno  14:10

Mladí jsou líní paraziti, rozohnil se soudce. Vztek zrodil stranu švábů, láká masy

V Indii vznikla satirická Strana švábů. (21. května 2026)

Jste nezaměstnaní, líní a pořád online? Vstupte do Lidové strany švábů. Satirické hnutí, jež vzniklo 16. května v Indii, učinilo z neoblíbeného hmyzu symbol vzdoru a přilákalo miliony zájemců. A to...

25. května 2026  14:04

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.