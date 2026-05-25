„Najdou se mladí lidé, kteří jsou jako švábi – neseženou si práci a v profesním světě nemají žádné místo. Někteří z nich se stávají novináři, jiní se angažují na sociálních sítích, začnou se tvářit jako aktivisté za právo na informace nebo něco jiného a útočí na všechny kolem,“ pronesl v polovině května předseda indického Nejvyššího soudu Surya Kant.
Hned o den později svá slova korigoval s tím, že myslel jen ty mladé Indy, kteří se snaží pomocí „falešných a padělaných titulů“ proniknout do svých profesí, přičemž odkazoval na konkrétní příklad právníka, který se svého postupu v kariéře pokusil dosáhnout pomocí petice. Tito lidé prý opravdu jsou „parazité“. Na mladou generaci obecně je ovšem Kant prý velmi hrdý a vnímá ji jako „pilíř“ vyspělé Indie.
Vlnu, kterou spustil, už tím však nezastavil. Jeho poznámky rozhořčily generaci Z i mileniály od Džajpuru po Bengalúru a málokde je nyní šváb populárnější než v Indii. Nová Lidová strana švábů (CJP) v počtu příznivců brzy předstihla i vládnoucí Indickou lidovou stranu (BJP) premiéra Naréndry Módího. Její jméno ostatně také CJP paroduje. Jen na Instagramu CJP zhruba za týden získala necelých 23 milionů sledujících, přičemž BJP tam má „jen“ 9,3 milionu fanoušků.
Nová strana rychle získala příznivce:
Na Facebooku má vládní strana větší podporu, a to 18 milionů, ovšem příznivci Lidové strany švábů tam zase založili nepřeberné množství skupin, regionálních „poboček“ a fanouškovských stránek, jimiž se ke švábí straně hlásí. Uvozovky jsou namístě, CJP totiž není skutečná politická strana, ale satirické online hnutí.
Ani jeho zakladatel, třicetiletý absolvent Bostonské univerzity a specialista na politickou komunikaci Abhijeet Dipke, však nečekal, jaký bude mít jeho vtip dopad. Přihlašovací formulář do strany okamžitě vyplnily desetitisíce lidí a hashtag #MainBhiCockroach („i já jsem šváb“) zaplnil sociální sítě.
„Mladí lidé jsou opravdu frustrovaní a vláda nebere jejich obavy v potaz,“ vysvětluje Dipke. Jeho hnutí má ohlas i v offline světě, kde se fanoušci mířící na demonstrace, ale i čištění špinavých řek převlékají za šváby a logo CJP hrdě propagují. „Zabývá se problémy celé země,“ míní jednadvacetiletá studentka z Dillí Amrita Singhová o nové straně.
|
Mýty o generaci Z: Nejsou líní ani neloajální, jen mají jiné priority
„Myslím si, že začali jako satira, ale moc se mi líbí směr, kterým se ubírají,“ říká pro CNN další studentka Sristhi. „Mladí lidé potřebují platformu, kde můžeme předkládat své požadavky, protože většina politických stran nějak… opomíjí problémy, které jsou skutečně důležité,“ dodává.
Podle vládních údajů loni činila nezaměstnanost patnáctiletých až devětadvacetiletých Indů 9,9 procenta, přičemž v městských oblastech vzrostla na 13,6 procenta. Mezi absolventy vysokých škol do pětadvaceti let pak je nezaměstnanost až 40 procent. Soudcova slova tak namíchla všechny, kteří se v současné Indii snaží přežít, protože systém ještě nezareagoval na fakt, že má v populaci celou generaci vzdělaných vysokoškoláků bez práce či naděje na lepší budoucnost.
„Politická strana pro lidi, které systém zapomněl započítat“, „Hlas líných a nezaměstnaných“, zní další popisy Lidové strany švábů. „Chcete se přidat k Lidové straně švábů? Kritéria pro přijetí jsou: Být nezaměstnaný, líný, chronicky online a umět profesionálně nadávat,“ vábí CJP nové členy. Pochval se iniciativě dostalo i od lídrů opozice. „Nekontrolujeme náboženství, kastu ani pohlaví,“ hlásí také švábí strana s odkazem na kroky Módího vlády.
|
Mladým Indům slibovali prosperitu. Místo ní čelí rekordní nezaměstnanosti
Ta totiž dlouhodobě čelí kritice, že v sekulární Indii šlape po základních lidských právech všech, kteří nepatří mezi hinduisty. Největší demokracie světa také čelí úpadku, pokud jde o svobodu slova a médií, na což CJP také reaguje a s některými provládními médii odmítá komunikovat.
„Lidé u moci si myslí, že občané jsou švábi a parazité. Měli by vědět, že švábi se množí na hnijících místech. A přesně tím dnes Indie je,“ říká Dipke pro Al-Džazíru. Úřady nicméně na satirickou formu protestu rychle zareagovaly a „v souladu se zákonnou povinností“ pro indické oči zneviditelnily účet strany na síti X. Později také zablokovaly její účet na Instagramu – a k tomu i osobní účet zakladatele Dipkeho.
Ten však oba účty rychle nahradil a cenzorům vzkázal, že zapomněli na vlastnost, kterou jsou reální švábi proslulí. A sice že přežijí i jadernou katastrofu (byť o tom někteří vědci v posledních letech pochybují). Také na X se do pár minut objevil nový účet strany s názvem „Šváb je zpět“. Obvykle ne právě populární hmyz na obrázku CJP svírá pěst a vzkazuje: „Mysleli jste si, že se nás zbavíte? Lol.“
„Zapomněli jste, co umí švábi nejlíp. Přežít,“ vzkazuje zakladatel strany těm, kteří mu zablokovali přístup jak na web Strany švábů, tak na jeho osobní účet na sociálních sítích: