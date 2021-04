Absolutně šílené, hlásí aerolinky. Indičtí boháči prchají před virem

Vysoký počet nakažených v Indii začíná silně znepokojovat zbytek světa. Spojené Arabské Emiráty oznámily, že od neděle 25. dubna na deset dní zakážou lidem z Indie vstoupit do země.

Ceny pátečních a sobotních letenek prudce narostly v návaznosti na touhu mnohých Indů využít volné kapacity a prchnout ze země čelící nebývale silné vlně nákazy, dokud to jde. Podle listu The Economic Times jednosměrné komerční lety z Bombaje do Dubaje v pátek a sobotu stály až 80 000 rupií (23 200 korun), což je zhruba desetinásobek obvyklé sazby.

Soukromé letecké společnosti potvrzují, že se setkaly s „absolutně šíleným“ zájmem o místa v letadlech do SAE. „Zítra nás čeká dvanáct letů do Dubaje a každý let je zcela plný,“ řekl mluvčí společnosti Air Charter Service India agentuře AFP.

„Požádali jsme o další letadla ze zahraničí, abychom uspokojili poptávku... Pronájem třináctimístného tryskového letadla z Bombaje do Dubaje stojí 38 000 dolarů (815 480 korun) a pronájem šestimístného letadla 31 000 dolarů (665 260 korun),“ přiblížil mluvčí jiné letecké společnosti Enthrall Aviation. „Lidé utváří skupiny a domlouvají se na sdílení našich letadel, jen aby získali místo,“ dodal.

Podle dubajských novin Khaalej Times v SAE místní letečtí provozovatelé pozorují stoupající ceny letenek a to, jak lidé hodlají do SAE odletět i po čtvrtém květnu, kdy skončí desetidenní lhůta. Zájem však nemají jen bohatí. Na pátého května jsou místa v ekonomické třídě z Bombaje do Dubaje vyprodána.

„Lidé se bojí a zamlouvají si letenky v předstihu,“ uvádí Bharat Aidasani, vedoucí partner ve společnosti Pluto Travels. Kvůli omezenému počtu sedadel se mohou ceny jednosměrných letenek zvednout o více než sto procent, varuje.

Vstup do země se podobně jako SAE rozhodlo omezit i Spojené království. Minimálně osm letadel indických boháčů ale přistálo minulý čtvrtek v Londýně, než Británie těsně zařadila Indii do červené kategorie zemí. Odhaduje se, že pronájem jednoho letadla mohl stát 70 tisíc britských liber (2 086 700 korun).

Méně majetní Indové neměli takové štěstí. Londýnská cestovní kancelář Tickets to India prodala všech 300 míst na čtvrteční let, přičemž za místo v ekonomické třídě cestující zaplatili 1 100 britských liber (32 846 korun) a za místo v business třídě 1 600 (47 776 korun). Britské úřady ale už nedaly letadlu povolení přistát, a společnost proto musela cestujícím vracet peníze.

Do Indie míří pomoc od světových velmocí

Británie se rozhodla zkroušené bývalé kolonii pomoci a poslala jí 600 kusů ventilátorů a dalších kusů zdravotního vybavení. Záběry z Indie ukazují, jak náklaďák s kyslíkovou nádrží hlídají vojáci. Indie se potýká s nedostatkem kyslíku, bují zde černý trh s kyslíkovými lahvemi.

Yogita Limaye @yogital Sights you never thought you’d see. An oxygen tanker with police escorts. More precious than gold. #india #covid19 https://t.co/6hkTiH8iLF oblíbit odpovědět

Pomáhají i další země. Francie posílá Indii jednotky na výrobu kyslíku, kyslíkové kontejnery a respirátory. Americký prezident Joe Biden v pondělí oznámil, že USA do ciziny pošlou 60 milionů dávek vakcíny od firmy AstraZeneca. Podle stanice BBC největší část bude směřovat do Indie, i když Biden o konkrétních zemích nemluvil.

Hlavní americký epidemiolog Anthony Fauci uvedl, že Indie odhlaluje globální nerovnost v přístupu ke zdravotní péči. Státy se podle něj nedokázali zkoordinovat, aby zabránili katastrofickému scénáři, který se odehrává v druhé nejlidnatější zemi na světě.

Indie už šest dní po sobě hlásí více než 300 000 nově infikovaných koronavirem za den. Za posledních 24 hodin se v Indii podle agentury Reuters potvrdilo rekordních 360 960 nových případů koronavirové nákazy. Indické nemocnice nezvládají nápor pacientů s covidem-19 a musejí je odmítat. Řada nakažených Indů se tak léčí doma.

Světová zdravotnická organizace (WHO) uvedla, že mnoho Indů míří do nemocnic zbytečně a krizi zhoršuje. Mluvčí WHO Tarik Jarasevic řekl, že „k problémům přispívá to, že mnoho lidí spěchá do nemocnic, i když lze zajistit domácí péči a sledování pacienta doma“.

Dodal, že část lidí k tomu vede fakt, že nemají dost informací a možnost se poradit. Jarasevic řekl, že nemocniční péče je nutná jenom u 15 procent nemocných a ještě méně jich potřebuje kyslík.