VIDEO: Blogera viní z týrání, nechal psa vzlétnout s heliovými balónky

Dvaatřicetiletému Gauravu Sharmovi nepřišlo na nápadu zpočátku nic špatného. Na videu je vidět, jak bloger stojí na střeše auta a svého psa poutá k několika balonkům s heliem. Poté svého mazlíčka „odpinkne“ do vzduchu a sleduje, jak se pomalu začíná vznášet vzhůru.



Psa posléze kdosi odchytí ve druhém patře vedle stojícího domu. Záznam celé „akce“ bloger umístil na svůj kanál na YouTube, kde ho sleduje přes čtyři miliony lidí. Sharma nicméně na platformě i na sociálních sítích za své chování sklidil masivní kritiku a video z internetu odstranil.

Bloger podle stanice BBC uvedl, že dodržel všechna bezpečnostní opatření a psa by nenechal uletět do oblak. Indická policie informovala, že proti blogerovi zasáhla poté, co na něj dostala stížnost od organizace pro dobré životní podmínky zvířat People for Animals (PFA).

„Zadrželi jsme ho na základě obvinění z týrání zvířat tím, že riskoval život svého psa při natáčení videa,“ uvedla policie.

Sharma se posléze omluvil a uvedl, že ho k natočení videa inspirovali další youtubeři, které viděl při podobných kouscích. Svým sledujícím se bloger omluvil s tím, že svého psa miluje jako dítě a neublížil by mu.