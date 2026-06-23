Média v souladu s indickými zákony jméno oběti neuvádějí. Stanice BBC tak ženě říká jen Soma. Osmadvacetiletou matku čtyř dětí znásilnilo 11. června pět mužů. Napadli ji přímo u ní doma, když se kolem půl dvanácté v noci vydala na toaletu. V chudé vesnici v okrese Begusarai ve státě Bihár na severu Indie musela do budky bez dveří. Jakési soukromí tam zajišťuje jen závěs.
„Svlékli mě, zacpali mi ústa a svázali mi ruce. Když jsem se pokusila bránit, pořezali mi nožem hrudník a znásilnili mě,“ popisuje Soma s tím, že jí útočníci také do útrob strčili různé předměty. Mimo jiné nábojnici, kámen nebo větev. Křičela o pomoc, její manžel však hluk zpočátku považoval za mňoukání potulných koček.
A když pak přece jen chtěl zkontrolovat situaci, zjistil, že je dům zamčený zvenku. „Zavolal na souseda, který mu odemkl dveře. Když viděli, v jakém jsem stavu, začali plakat,“ pokračuje Soma. Podle indických médií mužovo volání uslyšela jeho sestra, rozchází se i věk oběti. Její případ nicméně přitáhl celostátní pozornost nejen pro svou brutalitu, ale i laxnost, s jakou ke zločinu přistupovala místní policie a lékaři.
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Po dlouhé směně šla spát. Indie bouří kvůli znásilnění a vraždě lékařky
Somin manžel bezvládnou ženu přinesl na policejní stanici tři kilometry od domova. Tam ho však prý odmítli vůbec vyslechnout a učinit zápis. Místo toho jej poslali k doktorovi. Jenže když muž dorazil na místní soukromou kliniku, řekli mu, že urgentní případy nepřijímají a že ani nemají žádného lékaře ve službě. První pomoc tak Soma dostala až ve státním zdravotnickém středisku, které ji pak nechalo přeložit do jiné nemocnice.
Ani tam však prý poskytnutá péče neodpovídala ženinu zdravotnímu stavu. Když se následujícího dne probrala z bezvědomí, tamní lékařka se jí teprve v tu chvíli zeptala, jestli byla také znásilněna. Místní obvodní lékař Ašok Kumar nicméně tvrdí, že ženu přijali s bolestmi břicha – a že se o hromadném znásilnění dozvěděli až 13. června, kdy „okamžitě provedli lékařskou prohlídku“.
Na předměty v jejím těle přišla až porodní bába
Poté Somu poslali domů, už o den později však znovu ztratila vědomí a musela zpět. Po jednom dni stráveném na nemocničním lůžku ji znovu propustili. „Vesnická porodní asistentka, jež ji vyšetřila poté, co opakovaně omdlévala a stěžovala si na silné bolesti břicha, ji varovala, že má v těle něco cizího. Ráno 18. června nám Soma ukázala nábojnici, která jí vypadla z pochvy,“ řekl Kumar a dodal, že ji poté odvezl zpět do nemocnice, kde jí z těla vyjmuli zbývající předměty.
Soma dodnes leží v nemocnici s obrovskými bolestmi. „Mám velké starosti o své děti. Jsou tak malé. Nyní o ně pečují příbuzní ve vesnici asi pětatřicet kilometrů odsud. Chci se k nim co nejdřív vrátit,“ doufá. Podle stanice NDTV ženu napadli tři muži už před čtvrt rokem, kdy se vloupali do jejího domu a ukradli odtamtud peníze a šperky. I tehdy se ji pokusili znásilnit, ovšem neúspěšně. Policie se tím prý nechtěla zabývat.
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Hodinu si jí nikdo nevšiml, vypověděl přítel brutálně znásilněné Indky
Nyní begusaraiská policie oznámila, že dosavadní velitel zmíněné stanice Radživ Kumar byl suspendován pro „nedbalost, apatii a necitlivost“. Z pětice pachatelů už policie tři muže identifikovala a dva z nich zatkla. Podle portálu The New Indian Express je všech pět mladíků nízkého věku, detailnější informace však neuvádí.
Kvůli případu vznikl také speciální tým, který nyní provádí razie a snaží se dopadnou zbývající podezřelé. Někteří už mají záznam v trestním rejstříku a nyní jsou vyšetřováni pro hromadné znásilnění.
Třináct let od brutálního hromadného znásilnění v autobuse v Dillí, které otřáslo celou zemí a vyvolalo dosud největší debatu o situaci indických žen, tento případ podle ochránců lidských práv ukazuje, s jakou lhostejností ze strany policie i zdravotníků se oběti sexualizovaného násilí dodnes setkávají, a to především v malých městech a vesnicích.
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V Indii popravili čtveřici mužů, kteří před lety znásilnili ženu v autobuse
Každý rok na policii přijde více než 30 tisíc znásilněných žen. Celkový počet případů však bude mnohem vyšší vzhledem k tomu, že tento zločin obvykle nahlásí jen zlomek obětí. Často z obavy, že jim policie, rodina nebo okolí neuvěří, ale i proto, že „společnost už vůči extrémní brutalitě znecitlivěla“, jak říká lidskoprávní aktivistka Jogita Bajánaová.
„Vůbec jsme se nepoučili. Tyto případy se stále dějí, protože se ještě do všech koutů Indie nedostala zpráva, že za znásilnění hrozí pachateli trest smrti. Ve společnosti se nepodařilo vzbudit strach,“ míní. Indičtí zákonodárci u nejzávažnějších případů znásilnění prosadili trest smrti po případu z Dillí z roku 2012.
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Pojď, bude zábava, popsal detaily z hromadného znásilnění nejmladší Ind
Třiadvacetiletou studentku fyzioterapie tehdy napadla šestice mužů, když se vracela se svým přítelem z kina. Násilníci dvojici vlákali do autobusu s tím, že je to běžný linkový spoj. Když se za nimi zavřely dveře, dívčina přítele zbili do bezvědomí a dívku hodinu znásilňovali a bili, až několikrát také ztratila vědomí. Oba poté svlékli a vyhodili do příkopu u silnice. Tam je další dlouhé minuty míjela projíždějící auta.
Případ vyvolal opakované masové protesty nejen v Indii a pobouřil celý svět. Na základě těchto událostí také mimo jiné vznikl seriál Delhi Crime, který zločin popisuje z pohledu indické policie. Seriálová i skutečná oběť brutálního znásilnění nakonec na následky těžkých zranění vnitřních orgánů zemřela. Čtyři pachatelé byli díky novým zákonům v roce 2020 popraveni. Jeden muž zemřel ve vězení a jeden vzhledem ke svému nízkému věku v době spáchání zločinu skončil v nápravném ústavu pro mládež a po třech letech byl propuštěn na svobodu.