Jak bojovat proti migrantům z Bangladéše? Nasaďme krokodýly a hady, zvažuje Indie

  8:06
Indie vážně zvažuje nasadit krokodýly a hady do řek, aby zastavila nelegální imigraci ze sousedního Bangladéše. Obě země odděluje více než 4 tisíce kilometrů dlouhá hranice, kterou tvoří převážně delty řek tekoucích z Himálaje, bažiny nebo křoviny a která není z velké části oplocena.
Ultranacionalistická hinduistická vláda Naréndry Módího, která je u moci od roku 2014, si jako prioritu stanovila boj proti nelegálnímu přistěhovalectví, zejména z Bangladéše s převážně muslimským obyvatelstvem. Podle Dillí je na hranici mezi indickým státem Bangla (Západní Bengálsko) a bangladéšským územím oploceno pouze 1 647 z celkových 2 216 kilometrů.

„V únoru jsme byli požádáni, abychom prozkoumali možnost nasazení plazů, jako jsou hadi a krokodýli, do nechráněných úseků tvořených řekami,“ řekl podle AFP vysoký důstojník indické pohraniční služby Manodž Barnval.

„Je to novátorský nápad, ale přináší s sebou řadu výzev, zejména v oblasti bezpečnosti. Jak sehnat plazy? Jaký by byl jejich dopad na obyvatele vesnic ležících podél hranice?“ dodal.

Jednotky v terénu mají podle něj za úkol podat zprávu o proveditelnosti tohoto kroku.

Vztahy mezi Dillí a Dhákou se od pádu bývalé bangladéšské premiérky šajch Hasíny Vadžídové po masových demonstracích v létě 2024 zhoršily. Bývalá šéfka vlády, která byla ve vlasti uznána vinnou ze zločinů proti lidskosti a z násilného potlačení protestů a odsouzena k trestu smrti, tehdy uprchla do Indie. Bangladéš v minulosti žádal Dillí o její vydání, avšak dosud bez odezvy.

