V americkém Indianapolisu se střílelo, počet obětí ani motiv není jasný

Ke střelbě došlo nedaleko letiště u hlavního města státu Indiana asi půl hodiny před půlnocí místního času (asi 06:30 SELČ). Svědci vypověděli, že na místě viděli muže se zbraní, z níž několikrát vystřelil.

Policejní mluvčí Genae Cooková novinářům v pátek ráno řekla, že v důsledku střelby bylo několik lidí zraněno střelnými zraněními“. Sdělila, že útočník spáchal sebevraždu.



#BREAKING: Police in Indianapolis are investigating after multiple people were wounded in a shooting on Indy’s southwest side Thursday night. Officers at the scene reported finding multiple victims at a FedEx facility. https://t.co/irAVx8F8sU