Muž z jedné z místních kmenových komunit přišel do bankovní pobočky, aby vybral peníze z účtu své sestry, což ale banka bez úmrtního listu odmítla provést.
Muž rozzuřený neochotou úředníků vykopal tělo své sestry zesnulé před několika dny a podle záběrů, které odvysílaly indické televizní stanice ho přinesl na rameni do banky, jen částečně zabalené v igelitu.
„To vyvolalo krajně nepříjemnou situaci,“ uvedla banka a ujistila, že mužův požadavek bude vyřízen přednostně – hned jak předloží úmrtní list.
V Indii je povinné registrovat všechna narození a úmrtí, ale zejména ve venkovských oblastech není vždy snadné potřebné dokumenty získat. Mnoho rodin proto nemá oficiální doklady, poznamenala agentura AFP.