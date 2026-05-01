Ind vykopal a přinesl do banky ostatky sestry, aby dokázal, že je skutečně mrtvá

K zoufalému kroku se odhodlal muž žijící ve venkovské oblasti Indie. Když mu banka odmítla povolit výběr peněz z účtu jeho zesnulé sestry s odůvodněním, že nemá úmrtní list, vykopal její tělo a odnesl ho do banky jako důkaz, že skutečně zemřela. Podle informací, které poskytl bankovní ústav Indian Overseas Bank, se nezvyklý incident odehrál ve státě Odiša na východě Indie.
Muž z jedné z místních kmenových komunit přišel do bankovní pobočky, aby vybral peníze z účtu své sestry, což ale banka bez úmrtního listu odmítla provést.

Muž rozzuřený neochotou úředníků vykopal tělo své sestry zesnulé před několika dny a podle záběrů, které odvysílaly indické televizní stanice ho přinesl na rameni do banky, jen částečně zabalené v igelitu.

„To vyvolalo krajně nepříjemnou situaci,“ uvedla banka a ujistila, že mužův požadavek bude vyřízen přednostně – hned jak předloží úmrtní list.

V Indii je povinné registrovat všechna narození a úmrtí, ale zejména ve venkovských oblastech není vždy snadné potřebné dokumenty získat. Mnoho rodin proto nemá oficiální doklady, poznamenala agentura AFP.

