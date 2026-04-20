Imponuje nám to. Kreml těší výzvy vítěze bulharských voleb k dialogu s Ruskem

Autor: ,
  13:52
Kremlu imponují výzvy vítěze bulharských parlamentních voleb Rumena Radeva k obnovení pragmatického dialogu s Ruskem, řekl mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov. Radevova strana Progresivní Bulharsko podle téměř úplných výsledků nedělních předčasných parlamentních voleb získala 44,7 procenta hlasů, což jí zřejmě bude stačit na absolutní většinu v Národním shromáždění.

Euroskeptik a bývalý stíhací pilot Radev se staví proti vojenské podpoře Ukrajiny bránící se ruské vojenské agresi a vyzývá k obnovení spolupráce s Ruskem.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov (22. ledna 2026)
V Bulharsku se konají osmé parlamentní volby za pět let. Na snímku bývalý prezident a favorit voleb Rumen Radev (19. dubna 2026)
V Bulharsku se konají osmé parlamentní volby za pět let. (19. dubna 2026)
V Bulharsku se konají osmé parlamentní volby za pět let. Na snímku bývalý prezident a favorit voleb Rumen Radev (19. dubna 2026)
34 fotografií

„Imponují nám slova jak pana Radeva, který zvítězil ve volbách, tak i některých dalších evropských lídrů o připravenosti řešit problémy cestou dialogu, pragmatického dialogu s Ruskou federací,“ řekl Peskov.

Rusko v únoru 2022 zahájilo rozsáhlou invazi na Ukrajinu, čímž zažehlo největší válečný konflikt v Evropě od druhé světové války. Bulharsko zejména v úvodních měsících války patřilo ke klíčovým podporovatelům napadené země.

V bulharských volbách slaví vítězství exprezident Radev, má pohodlnou většinu

Radev si svými proruskými prohlášeními vysloužil srovnání s maďarským premiérem Viktorem Orbánem, který zastával politiku vstřícnou Moskvě. Podle agentury Reuters se ale Radev k zahraničněpolitickým otázkám vyjadřoval dosud pouze neurčitě a zatím není jasné, do jaké míry zahraniční orientaci Bulharska, členského státu NATO na jihovýchodním křídle EU, změní.

Pro obnovení dialogu s Ruskem se v poslední době vyslovili mimo jiné slovenský premiér Robert Fico, předseda belgické vlády Bart De Wever či italská premiérka Giorgia Meloniová.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová uvedla, že se těší na spolupráci v zájmu prosperity a bezpečnosti Bulharska i Evropy. „Bulharsko je hrdým členem evropské rodiny a hraje významnou roli ve zvládaní našich společných výzev,“ napsala.

Vstoupit do diskuse (17 příspěvků)

Nejčtenější

Osvobodili jsme Maďarsko, slaví Magyar. Má ústavní většinu, Orbán prohrál

Péter Magyar, vůdce maďarské opoziční strany Tisza, mává v Budapešti státní...

Maďarská opoziční strana Tisza získá ve 199členném parlamentu ústavní většinu, vyplývá z neúplných výsledků parlamentních voleb. Současný premiér Viktor Orbán už večer uznal porážku a blahopřál...

Zemřel herec Jan Potměšil. Pohádkový švec Jíra i Martin z Bony a klid

Rozloučit se s herečkou Libuší Šafránkovou dorazil i její kolega Jan Potměšil...

Ve věku 60 let zemřel ve čtvrtek večer ve spánku po delší nemoci divadelní a filmový herec Jan Potměšil, sdělila jeho manželka Radka Potměšilová. Vzpomínku následně sdílel divadelní Spolek Kašpar, v...

Důlní kolos míří do šrotu. Ukrýval i zasedačku, kuchyň či šatnu s nahotinkami

Korečkové rypadlo RK 5000 v lomu ČSA na Mostecku. (15. dubna 2026)

Už jen několik dní bude vcelku největší důlní velkostroj v České republice. Obří korečkové rypadlo RK 5000, které desítky let dominovalo lomu ČSA na Mostecku, čeká likvidace. Dělníci ho začnou...

KVÍZ: Zvládli byste se dostat na gympl? Zkuste si dvacet příkladů z přijímaček

Přijímací zkoušky na střední školu (2025)

Žáci pátých a sedmých tříd mají za sebou oba pokusy jednotných přijímacích zkoušek od společnosti Cermat. O necelých 12 tisíc míst na víceletá gymnázia se utkalo 26 tisíc zájemců.Z testů z matematiky...

Charlotte Gott startuje hudební kariéru. První singl vydá na své dvacetiny

Charlotte Gott oznámila vydání prvního singlu In Too Deep.

Dcera Karla Gotta Charlotte Ella oznámila svůj vstup do hudební branže. První autorskou skladbu natočila v Londýně. Spolupracovala na ní s autorem hitů Miley Cyrus nebo Jamese Blunta.

Paliva v úterý opět zlevní, strop na naftu klesne na 40,86 Kč

ilustrační snímek

Pohonné hmoty v úterý opět zlevní. Nejvyšší povolená cena nafty se proti pondělku sníží o 2,27 Kč na 40,86 Kč za litr, benzin bude možné prodávat za 40,64 Kč za litr, tedy o 69 haléřů levněji. Ceny...

20. dubna 2026  14:49

Macinka poletí k Saúdům. Máme nápady jak spolupracovat, řekl Babiš

Ministr zahraničních věcí Petr Macinka po jednání vlády. (30. března 2026)

Ministr zahraničí a předseda Motoristé sobě Petr Macinka letí tento týden do Saúdské Arábie, uvedl po jednání vlády premiér Andrej Babiš. Vláda schválila Macinkovu cestu, která se uskuteční ve středu...

20. dubna 2026  13:50,  aktualizováno  14:48

„Nemít důstojný stánek je ostuda.“ Kraj podpořil stavbu multifunkční haly v Olomouci

Olomoucký podnikatel Richard Morávek představil v tomto týdnu vedení města...

Stavbu multifunkční haly v Olomouci pro až 9 500 diváků v pondělí podpořili zastupitelé Olomouckého kraje. Na pondělním zasedání politici schválili memorandum, který umožnili jednání o konkrétní...

20. dubna 2026  14:44

KOMENTÁŘ: Francouzský jaderný deštník pro Evropu? Realita je složitější

Komentář
Hostem pořadu Rozstřel je Jakub Landovský, bývalý velvyslanec ČR při NATO.

Francie si dnes připomíná výročí svého prvního jaderného testu. Na území dnešního Alžírska nechal prezident Charles de Gaulle odpálit jadernou nálož o síle přibližně 70 kilotun a Francie se tak stala...

20. dubna 2026  14:40

Babišovi vadí, že mají Česku klesnout příjmy z EU. USA stále považuje za spojence

Předseda vlády Andrej Babiš na schůzi vlády, která projedná mimo jiné návrh...

Premiér a předseda ANO Andrej Babiš není spokojen s tím, že podle návrhu víceletého finančního rámce mají České republice klesnout příjmy z Evropské unie o dvacet procent. „Je to jeden z největších...

20. dubna 2026  5:15,  aktualizováno  14:33

Byly kamarádky, pak se rozhádaly. Konflikt bezdomovkyň vyústil v pokus o vraždu

ilustrační snímek

Okresní soud v Pardubicích poslal do vazby devětadvacetiletou ženu, kterou kriminalisté obvinili z vraždy její bývalé kamarádky. V případě odsouzení jí hrozí až osmnáctiletý trest. Případ z komunity...

20. dubna 2026  14:22

„Opusťte strojovnu.“ Američané ukázali zajetí íránské lodi, příměří se otřásá

Záběry z videa zveřejněného americkým velitelstvím (CENTCOM) ukazují zátah...

Americká armáda zveřejnila záběry dramatického zásahu proti plavidlu M/V Touska, obchodní lodi spojované s Íránem, která plula v Ománském zálivu poblíž zablokovaného Hormuzského průlivu. Na záběrech...

20. dubna 2026  14:16

Jako by má generace dospívala v citových rozvalinách, přemýšlí spisovatel Šindelka

Premium
Český spisovatel a scenárista Marek Šindelka. (1. dubna 2026)

Píše knihy nahuštěné melancholií nehledící na literární formy. Teď vydává nový román, který v mnoha ohledech možná překvapí. Marek Šindelka se v Systémech něhy věnuje univerzálním lidským tématům...

20. dubna 2026

Japonsko po silném zemětřesení zasáhla tsunami. Hrozí další, obří otřesy

Japonsko zasáhlo silné zemětřesení, úřady varovaly před vlnou tsunami. (20....

Severovýchodní pobřeží Japonska v pondělí zasáhlo zemětřesení o síle 7,7, upřesnily úřady. Japonská meteorologická služba (JMA) vydala varování před až třímetrovou vlnou tsunami. Nejvážněji bylo...

20. dubna 2026  10:18,  aktualizováno  13:57

Imponuje nám to. Kreml těší výzvy vítěze bulharských voleb k dialogu s Ruskem

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov (22. ledna 2026)

Kremlu imponují výzvy vítěze bulharských parlamentních voleb Rumena Radeva k obnovení pragmatického dialogu s Ruskem, řekl mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov. Radevova strana Progresivní...

20. dubna 2026  13:52

Na čaj s královnou-matkou. Na prodej je vila v Cornwallu s jedinečným příběhem

Nemovitost (na snímku uprostřed) má šest ložnic, šest koupelen a tři obývací...

Na prodej je luxusní nemovitost se devíti místnostmi, v níž pobývali členové britské královské rodiny. Vilu jménem Penolva stojící přímo na pobřeží Cornwallu navštěvovala královna-matka i její dcera...

20. dubna 2026  13:48

„Chci 50 milionů nebo dám do výživy jed.“ Vyděračského e-mailu si firma nevšimla

Dětská výživa Hipp.

Do skleniček dětské výživy značky HiPP zřejmě někdo úmyslně přidal jed. Dvě kontaminované výživy už kriminalisté zabavili v Brně a dvě také ve slovenské Dunajské Stredě. V Rakousku se však minimálně...

20. dubna 2026  13:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.