„Kamery více strážců zákona očistí, než usvědčí, a já chci, aby agenti nosili kamery na těle, protože chci, aby Američané viděli to, co viděli agenti, když zasáhli,“ řekl Homan.
Z dvojice smrtelných incidentů, které se tento měsíc odehrály v Maine a v Texasu, neexistují videozáznamy natočené zasahujícími agenty.
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Homan také uvedl, že kamery už jsou nakoupené a nyní jsou školeni instruktoři, kteří budou zajišťovat zavedení kamer po celé zemi.
Od ledna 2025, kdy se Donald Trump vrátil do úřadu prezidenta a spustil rozsáhlý program deportací, bylo při zásazích federálních imigračních agentů zastřeleno nejméně sedm lidí.
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8. ledna 2026