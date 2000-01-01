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Slavné vodopády Iguazú na hranici Brazílie a Argentiny v posledních dnech výrazně změnily svou podobu. Průtok stejnojmenné řeky se po silných deštích zvýšil z obvyklých 1,5 milionu na 12,2 milionu litrů za sekundu. Kvůli vysoké hladině úřady dočasně uzavřely vyhlídkové lávky a mostky, které jsou nyní opět přístupné.
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Fotografie z 13. října zachycují celkový pohled na turistickou stezku, která kolem oblíbených vodopádů vede. V pondělí na ni úřady návštěvníkům dočasně uzavřely turistický přístup kvůli událostem souvisejícím s jevem El Niño.
Autor: Reuters
Stoupající hladina řek Paraná a Iguazú zaplavila po deštivém víkendu také ulice a domy v pohraniční oblasti mezi Brazílií a Paraguayí. Město Foz do Iguaçu v západní části státu Paraná muselo evakuovat několik rodin, informoval argentinský deník La Nación.
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Klimatické změny a jev El Niño donutily správu Národního parku Iguazú ležícího na hranicích argentinské provincie Misiones a brazilského státu Paraná přepracovat bezpečnostní protokoly a přijmout bezprecedentní opatření.
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Správci parku se v pondělí v důsledku přetrvávajících dešťů na jihu Brazílie, a s nimi spojeným rozvodňováním řek, rozhodli k bezprecedentnímu kroku a omezili přístup veřejnosti do celého areálu.
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Uzavření se týkalo všech turistických tras – Dolního a Horního okruhu, Ekologického vlaku, Zelené stezky a stezky Macuco.
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Soutěska Ďáblův chřtán byla preventivně uzavřena již od 3. srpna. Její lávky a zábradlí správci v rámci očekávání těchto přírodních jevů nechali sklopit, demontovat a uložit do bezpečí.
Autor: Reuters
„Správa národního parku Iguazú a koncesionářská společnost Iguazú Argentina SA informují veřejnost, cestovní kanceláře a návštěvníky, že v důsledku povodní na řece Iguazú – při kterých průtok dosáhl více než 12 000 kubických metrů za sekundu – byl zaveden preventivní bezpečnostní protokol“, uvedla správa v pondělí.
Autor: Reuters
Vzhledem k vysoké návštěvnosti vodopádů s více než 1,5 miliony návštěvníků za rok se podle deníku La Nación chtěli správci vyhnout použití slova „uzavření“.
Autor: Reuters
„Park dodržuje bezpečnostní protokoly, ale je otevřený a jeho atrakce jsou k dispozici. Nechceme, aby došlo k nedorozuměním, s výjimkou některých mimořádných opatření, která vždy kladou na první místo bezpečnost návštěvníků,“ vysvětlili deníku La Nación zástupci koncesní společnosti.
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Omezení sloužila k ochraně návštěvníků a zaměstnanců, stejně jako k zachování turistických zařízení. V úterý byl park opět plně zpřístupněn, úřady však neustále sledují stav řeky.
Autor: Reuters
Jev El Niño vzniká v rovníkové části Tichého oceánu, kde změny ve větrných podmínkách vedou k oteplování povrchových vod a uvolňování tepla do atmosféry. Na severní polokouli se tento jev obvykle rozvíjí na podzim a vrcholu dosahuje kolem prosince. Jeho dopady však mohou přetrvávat i v následujícím roce.
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